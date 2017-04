Vermischtes Grafenwöhr

25.04.2017

151

0 25.04.2017151

Mit einer Schreckschusspistole machte ein 31-Jähriger aus Grafenwöhr seinem 21-jährigen Bekannten Sonntagnacht Druck. Es ging um geliehenes Geld, das der Ältere wiederholt zurückforderte.

Da die bisherigen Bitten im Sande verliefen, wollte der Grafenwöhrer den jungen Mann gegen 2 Uhr mit einer Waffe zur Rede stellen. Dabei hielt er die Pistole an den Kopf des 21-Jährigen aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach, der sich zu Besuch in der Nachbarschaft befand. Zudem drohte der Mann mit einem Selbstverteidigungsspray. Der 21-Jährige konnte unverletzt flüchten und die Polizei verständigen. Eine Überprüfung noch vor Ort ergab, dass der Täter gefährliche Gegenstände zu Hause haben dürfte. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten dann tatsächlich ein Luftgewehr, eine Luftpistole und eine Armbrust sicher. Da der Mann im Besitz eines kleinen Waffenscheines ist, erfolgt eine Mitteilung an das Landratsamt, da der 31-Jährige als nicht zuverlässig erscheint. Die Polizei will so veranlassen, dass dem Mann der Schein genommen wird.