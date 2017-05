Vermischtes Grafenwöhr

02.05.2017

0 02.05.2017

Keinen Umbruch, sondern Harmonie und Konstanz gibt es auf der Jahreshauptversammlung der Wanderfreunde. Sie blicken zurück auf ein aktives Jahr und bekommen viel Lob für ihren Beitrag zur Freizeitgestaltung.

(az) Einen harmonischen Eindruck konnten die Besucher der Jahreshauptversammlung der Wanderfreunde im Sportpark gewinnen. Das spiegelte sich auch bei den Neuwahlen wieder. Jeweils zu "100 Prozent", wie Wahlleiter Bürgermeister Edgar Knobloch formulierte, wurde der gesamte bisherige Vorstand bestätigt. So stellen Hans Schilling und Gerhard Klarner erneut die Vorsitzenden, die Schriftführer heißen wiederum Waltraud Ertl und Gerhard Trummer, die Kassenverwalter Karl Schultes und Evi Fischer, die Wanderwarte Alfons Dobmann und Josef Walter, die Kassenprüfer Peter Schönberger und Georg Brunner.Schilling erinnerte daran, wie fleißig die Mitglieder wöchentlich Volksmärsche auswärtiger Vereine besuchen und teilweise bis zu vier Wanderungen bewältigten. Unermüdlich würden vor allem Alfons und Barbara Dobmann, Georg Rupprecht und Günther Baumann "die Mitglieder mit Begeisterung zum Mitmachen animieren"."Es wurden 31 312 Kilometer zu den verschiedensten Wanderungen gefahren." Er erinnerte hier an die Überreichung des Ehrenzeichens an Georg Rupprecht durch Ministerpräsident Horst Seehofer. Eine einzige Erfolgsgeschichte nannte er den Permanenten Wanderweg. So hätten seit Bestehen 2010 etwa 3500 Personen aus Deutschland und benachbarten Ländern die gut markierte Strecke absolviert. Dank Karl Schultes, Herbert Reifenberger und Georg Klarner würde diese Bereicherung für die Stadt mustergültig "in Schuss" gehalten.Ausführlich brachte Schilling die umfangreichen Vorbereitungen für den 42. IVV-Wandertag im Oktober in Erinnerung, an dessen Erfolg wiederum auch die amerikanische Elementary School mit 400 und die Grafenwöhrer Grund- und Mittelschule mit 350 Schülern und Lehrkräften Anteil hatten.Wie fleißig das Jahr über die Wanderschuhe geschnürt wurden, darüber gab Wanderwart Alfons Dobmann Auskunft. So sei man 70 Mal zu auswärtigen Vereinen mit 2413 Teilnehmern gefahren. Präzise gliederte er dann die dabei erhaltenen Pokale, für die sehr guten Platzierungen auf. Dobmanns Wunsch: Es möge auch heuer der Wandereifer nicht nachlassen. "Somit unterstützen wir nicht nur unseren eigenen Verein, sondern tun auch viel für unsere Gesundheit.""Wir müssen weiter eisern sparen, trotz des kleinen Plus", appellierte Kassenverwalter Karl Schultes nach seinem Rechenschaftsbericht. Wandern sei zeitaufwendig und werde, aufgrund der immer weiteren Strecken, teuerer, betonte Schilling.Viel Lob verteilte dann Bürgermeister Knobloch an den "sehr flexiblen Verein". Den alljährlichen Wandertag nannte er "ein Aushängeschild für die Stadt". Hoch anzurechnen sei der Beitrag zur Völkerverständigung durch die Einbindung der Amerikaner. "Damit ihr nicht mehr so arg sparen müsst", überreichte er an Schultes einen Scheck.Schließlich wurden folgende Personen für ihre Treue geehrt: Martina Hirn, Erich Lang, Helga Lang (20 Jahre), Georg Brunner, Hannes Krettner, Andreas Lang, Hermine Meißner, Belinda Schieder, Siegfried Schieder (25 Jahre), Doris Tröster (30 Jahre), Regina Sieber-Balleis (35 Jahre), Renate Dobmeier, Josef Ertl, Waltraud Ertl, Manfred Franzl, Christa Schönauer (40 Jahre).