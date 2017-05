Vermischtes Grafenwöhr

21.05.2017

(jma) Ein Sanka am Straßenrand, Rotkreuz-Mitglieder, die in Gruppen durch Grafenwöhr wandern - etwa ein Großeinsatz? Dafür gibt es Entwarnung. Der Rotkreuz-Nachwuchs des BRK-Bezirksverbands Niederbayern/Oberpfalz hatte aber trotzdem Großes vor. Er traf sich am Wochenende zum "Kräftemessen" in Grafenwöhr.

Beim Jugendrotkreuz-Wettbewerb konnten die Teilnehmer, die sich bereits auf Kreisebene qualifiziert hatten, ihr Können und Wissen unter Beweis stellen. In vier Altersgruppen mit über 400 Teilnehmern versuchten sich die Jugendlichen in unter anderem den Bereichen Rotkreuz-Wissen sowie Erste Hilfe. Die Sieger der jeweiligen Altersgruppen qualifizierten sich für den Landeswettbewerb:Sieger Bambini: 1. Platz "Die Rettungsmäuse" aus Landshut; 2. "Die Pflasterrocker" aus Tirschenreuth; 3. "Berchinger Schlümpfe" aus Neumarkt.Sieger Altersgruppe I: 1. Platz "Berchinger Schlümpfe" aus Neumarkt; 2. "Stonewood Kids" aus Tirschenreuth; 3. Gangkofen aus Rottal-Inn.Sieger Altersgruppe II: 1. Platz "Jay Jay Keyless" aus Landshut; 2. "Cute Princesses" aus Straubing-Bogen; 3. "Schnell-Einsatz-Gruppe" aus Schwandorf.Sieger Altersgruppe III: 1. Platz "Orange Pumpkins" aus Regensburg; 2. "Retter aus der Hütte" aus Landshut; 3. "Chicken Rescue" aus Deggendorf.