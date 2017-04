Vermischtes Grafenwöhr

28.04.2017

Normalerweise herrscht am Sonntagmorgen am Stadtweiher in Grafenwöhr eine himmlische Ruhe. Nicht so am letzten Sonntag. Da fischte die Jugend Forellen und Brachsen.

Ab 8 Uhr war plötzlich Leben am Ufer des Stadtweihers. Die Jugendgruppe des Fischereivereins Grafenwöhr 1881 hat sich zum traditionellen Anfischen am Stadtweiher getroffen, das immer Ende April stattfindet. Unter Anleitung der Jugendleiterin Cristi Brewitzer und Berthold Guthmann haben rund zehn Jungfischer, zum Teil begleitet von ihren Eltern, ihr Anglerglück am Stadtweiher probiert. Dieses Angeln ist etwas Besonderes, denn während des übrigen Jahres ist der Stadtweiher nicht für die Angelfischerei freigegeben.Wenn auch nicht alle einen Fisch an ihre Angel bekamen, so konnten doch einige prachtvolle Forellen und Brachsen an Land gezogen werden, die dann von den Jugendlichen waidgerecht versorgt wurden. Der Vorsitzende des Fischereivereins, Wolfgang Specht, und sein Stellvertreter Josef Biersack sowie Ehrenmitglied Kurt Loh haben auch vorbeigeschaut.Für die Jungfischer war es ein Gemeinschaftserlebnis, das sie sicher in Erinnerung behalten. Jugendleiterin Cristi Brewitzer informierte darüber, dass die nächste Gemeinschaftsveranstaltung der Fischerjugend am Montag, 1. Mai, stattfindet. "Dabei geht es um das Raubfischanangeln an der Opelkiesgrube", so Brewitzer.