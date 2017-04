Vermischtes Grafenwöhr

"Dreist", ein anderes Wort fällt Werner Stopfer zu dem Vorfall am Wochenende in Grafenwöhr nicht ein. Ein Hilferuf bei einer Geburtstagsparty mit rund 30 Gästen endete in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Schlägerei. Eine Gruppe Jugendlicher im Alter von 19 bis 23 Jahren griff den herbeigerufenen Sanitäter in der Nähe der Eisstockschützen-Hütte beim Waldbad an und verletzte ihn. Das war aber noch nicht alles, womit der BRK-Helfer laut dem stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Eschenbach konfrontiert wurde.

Gäste riefen gegen 4 Uhr nachts einen Sanitäter, weil sich ein 17-Jähriger mit einer Glasscherbe die Hand aufgeschnitten hatte. Der 43-Jährige eilte herbei, versorgte den Verletzten und sah aus den Augenwinkeln, dass sich währenddessen ein Jugendlicher an seinem Einsatzkoffer zu schaffen machte. "Der Helfer hat ihm gesagt, er soll aufhören und hat ihn weggeschubst", berichtet Stopfer. Was dann passiert, darüber kann der Polizeibeamte nur den Kopf schütteln. Ein Bursche packte den Sanitäter von hinten, ein anderer schlug auf den Mann ein. "Mehrere Schläge ins Gesicht", informiert Stopfer. Andere Geburtstagsgäste stellten sich noch schützend vor den Sanitäter, trotzdem erlitt dieser Verletzungen. Der BRK-Retter alarmierte noch selbst die Polizei und einen Rettungswagen für den 17-Jährigen, der sich in die Hand geschnitten hatte. Am Tag nach der Tat fuhr der 43-Jährige mit Schmerzen ins Klinikum Weiden. Dort diagnostizierte ein Arzt eine Gehirnerschütterung, Prellungen und zwei abgebrochene Zähne.Vermutlich aus Rache entwendete die Gruppe nach der Schlägerei noch persönliche Sachen wie den Personalausweis, Warnweste, Kugelschreiber und eine schwarze Mütze mit eingesticktem BRK-Emblem aus dem Auto des Helfers. Ob er den Wagen abgeschlossen hatte, weiß der 43-Jährige nicht mehr. Die Polizei hofft nun, dass die sechs Tatverdächtigen, die den Beamten vereinzelt durch andere Straftaten aufgefallen sind und an diesem Abend mit bis zu 1,7 Promille erheblich alkoholisiert waren, zur Vernunft kommen und erzählen, wer zugeschlagen hat. "Vielleicht will sich ja einer distanzieren", meint Stopfer. Hinweise unter Telefon 09645/92040.