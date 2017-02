Vermischtes Grafenwöhr

13.02.2017

Auch zwei Tage nach dem Einbruch in den Netto-Markt in der Pressather Straße gibt es noch keine heiße Spur auf den oder die Täter. Immer wieder hätte es in der vergangenen Zeit Einbrüche in Discounter, Supermärkte, Autowerkstätten oder Bürokomplexe gegeben, sagt Albert Brück. "Verbrauchermärkte sind immer wieder Ziel von Einbrüchen", weiß der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Regensburg.

Bislang seien keine Hinweise zu dem Einbruch in den Grafenwöhrer Netto-Markt eingegangen, sagt Brück. Auch, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte, sei noch nicht klar.In der Nacht von Freitag auf Samstag stiegen ein oder mehrere Unbekannte über das Dach des Discounters in den Laden ein. Genau über dem Tresor ließen sie sich über eine Zwischendecke herab, flexten den Tresor auf und entwendeten die Tageseinnahmen in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro (wir berichteten).