Vermischtes Grafenwöhr

19.05.2017

Modernste Drucktechnik erleben die 10. Klassen des St.-Michaels-Werks im Druckzentrum der Oberpfalz-Medien am Brandweiher in Weiden. Es ist der krönende Abschluss einer Unterrichtsreihe.

45 000 Zeitungen pro Stunde

Jeden Morgen druckfrisch

Grafenwöhr/Weiden. (exb) Die Unterrichtssequenz "Zeitung - Vom Ereignis zur Nachricht" im Fach Deutsch führte über 30 Zehntklässler aus den Fachbereichen "Bau- und Farbtechnik" der Privaten Berufsschule des St.-Michaels-Werks Grafenwöhr ins Druckzentrum der Oberpfalz-Medien. Die Exkursion war der Höhepunkt der Unterrichtsreihe, in der die Jugendlichen in der Schule vorab alles über Aufbau und Zusammensetzung einer Tageszeitung gelernt hatten.Die Besichtigung startete mit einem Film, in dem der Verlag und seine Bandbreite vorgestellt wurde. Mitarbeiterin Sabine Lange führte anschließend die Schüler zusammen mit ihren Deutsch-Lehrkräften Andreas Lohwasser und Hans Haberberger durch die Räume des Druckzentrums am Brandweiher.Bei diesem Blick hinter die Kulissen der Zeitung staunten die Besucher nicht nur über die Unmengen an Papier, die täglich verbraucht werden, sondern auch über die modernste Rotationsanlage ihrer Art in Europa. Das Herzstück des Druckzentrums kann pro Stunde 45 000 Zeitungen mit über 48 Seiten drucken, wobei Rüstzeiten nicht einberechnet sind. Auch die innerbetriebliche Logistik mit den kilometerlangen Transportketten sowie der Bestückung der Zeitungen mit Beilagen beeindruckte die Gäste.Der Rundgang schloss mit dem Besuch der Verladehalle. Dort werden Nacht für Nacht 54 Fahrzeuge mit Zeitungen beladen, die täglich insgesamt 40 000 Kilometer zurücklegen und 3000 Abladestellen anfahren. "So viele fleißige Hände sind jeden Tag daran beteiligt, dass die Zeitung jeden Morgen druckfrisch auf dem Frühstückstisch liegt", war das Fazit eines Schülers.