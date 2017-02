Vermischtes Grafenwöhr

14.02.2017

14.02.2017

Die einen waren im Dschungel, andere spielten Cowboy und Indianer oder Matrose. Auch die komplette "Familie Nullinger" schaute beim Ball der Kolpingsfamilie vorbei.

(rgr) Kolping-Vorsitzender Andreas Greiner, der ins Piratenkostüm geschlüpft war, begrüßte die Gäste. Neben Bürgermeister Edgar Knobloch und Kolping-Präses Pfarrer Bernhard Müller mit bunter Perücke hieß Greiner auch den Elferrat und das Prinzenpaar der Eschenbacher Faschingsgesellschaft willkommen.Der Hofstab empfing die Prinzengarde, die einen flotten Gardetanz aufs Parkett legte. Ausgiebig tanzten auch die Gäste. Die"Richard-Wagner-Live-Combo" sorgte für die entsprechende Musik und für eine volle Tanzfläche.Den aufkommenden Hunger in den Tanzpausen stillten die Gäste mit der Kolpingpizza und Schnitzelsandwich. Während die etwas Älteren in der Küche werkelten, bedienten die Jüngeren im Jugendheimsaal.Auch in der neu renovierten Bar ging es hoch her. In der Kellerbar hatte "DJ Mini" alles im Griff.