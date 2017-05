Konfirmation am Sonntag in der Grafenwöhrer Michaelskirche ein Jubiläum

02.05.2017

Noch ein Stück enger rückten am Sonntag zehn Jugendliche an Gott heran. Sie ließen sich von Pfarrer Dr. André Fischer konfirmieren und gingen damit eine starke Verbindung mit Gott ein. Die Konfirmation an diesem Wochenende war eine besondere, denn vor 100 Jahren ließen sich zum ersten Mal Gläubige in der Grafenwöhrer Michaelskirche konfirmieren.

In seiner Predigt sprach der Pfarrer von vielen Verbindungen, die die Menschen mit der Zeit eingehen, zum Beispiel über ihre Handys. Nicht wie früher, passen Telefone heute in die Hosentasche und stellen Tag und Nacht eine Verbindung zwischen Menschen her. Es werden Whatsapp-Nachrichten und Unmengen von Fotos verschickt. "Ich weiß gar nicht, wie wir Älteren damals ohne all das aufwachsen konnten. Wenn wir das mal bei den Kindern und Jugendlichen andeuten, ernten wir ein müdes Lächeln. Es war ja auch tatsächlich im letzten Jahrtausend", meinte Pfarrer Fischer lächelnd.Die erste Verbindung sei aber die zu den Eltern gewesen. Im Konfirmandenalter folgt laut Fischer dann die Abnabelung von den Eltern und eine Hinwendung zu Gott. "Wir alle wünschen euch, dass euere Verbindung zu Gott nie abbricht", meinte Pfarrer Fischer.Der Vertrauensmann des Kirchenvorstands Udo Greim gratulierte den Jugendlichen. Greim selbst sei vor 50 Jahren konfirmiert worden. Sein Wunsch: "Schließt mit eurer Konfirmation nicht mit der Kirche ab, sondern bleibt mit Begeisterung dabei und bringt euch mit neuen Ideen ein."Musikalisch hatte der Chor "New Voices" unter Leitung von Walter Thurn den Festgottesdienst mit gestaltet. Dafür bedankte sich Pfarrer Dr. André Fischer. Den Dank der Konfirmanden brachten die Jugendlichen mit einer Rose an ihre Paten zum Ausdruck.