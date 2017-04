Vermischtes Grafenwöhr

25.04.2017

Es war sein letzter Auftritt als Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenbank Grafenwöhr/Kirchenthumbach. Weil Hans Kammerer einen Tag vor der Vertreterversammlung seinen 65. Geburtstag feierte, kann er nicht wieder als Vorsitzender gewählt werden.

Souverän leitete der Grafenwöhrer die über vier Stunden dauernde Vertreterversammlung. Nach vielen Jahren als Aufsichtsrat und Aufsichtsratvorsitzender, kann Hans Kammerer, aufgrund seines Alters, nicht mehr gewählt werden. Wie von Kammerer gewohnt, nahm er mit seinem Team die Aufgaben der Aufsicht sehr ernst. Zum Geschäftsjahr 2016 sagte er, trotz des widrigen Umfeldes gehe es der Raiffeisenbank Grafenwöhr/Kirchenthumbach wegen des engagierten Einsatzes des Vorstandes und der gesamten Mitarbeiter gut.In zehn Sitzungen ließ sich der Aufsichtsrat vom Vorstand über die Geschäftsentwicklung, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bank sowie über besondere Ereignisse berichten. Den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss 2016, den Lagebericht und die vorgeschlagene Verwendung des Bilanzgewinnes prüfte der Aufsichtsrat und war damit vollinhaltlich einverstanden. Der Prüfungsverband bestätigte den Jahresabschluss, den Lagebericht, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung.Kammerer erwähnte, dass die Ertragslage im Geschäftsjahr 2016 unter dem Einfluss von Sonderfaktoren verbessert worden sei. Jedoch sei mit einer rückläufigen Ertragslage im laufenden Geschäftsjahr, sowie einer künftigen Verschlechterung aufgrund der Ertragswertplanung zu rechnen.Abschließend stellte Kammerer fest, sollte der Verschmelzung beider Banken zugestimmt werden, sei dies seine letzte Vertreterversammlung als Aufsichtsrat und Aufsichtsratsvorsitzender gewesen."Ich werde es vermissen. Der neuen Bank wünsche ich Glück und Gottes Segen." Hans Kammerer war 2003 erstmals in den Aufsichtsrat der Bank gewählt worden. Am 5. August 2008 wurde er zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestimmt. 2008 habe die Finanzkrise begonnen. Kammerer habe als Vorsitzender die böseste Zeit für das Bankwesen miterlebt, erklärte Vorstandssprecher Herbert Meier. Er kündigte an, Hans Kammerer zu gegebener Zeit würdig zu verabschieden.