05.02.2017

Eschenbach/Netzaberg. "Einen besonders großen Dank möchte ich meiner Frau aussprechen. Sie hat, wie ich, in der letzten Zeit einige schlaflose Nächte verbracht hat", wich der "Hausherr", Kaplan Kevin M. Pies kurz vom Protokoll ab.

Begeistert erläuterte er den Besuchern, überwiegend hochrangige Ehrengäste aus Kirche Militär und Politik, wie vielfältig er die Räume mit Leben füllen will. Es ist kein Widerspruch, dass in diesem multifunktional vorgesehenem Raum auch weltliche Feiern stattfinden Bereits am kommenden Freitag findet hier ein Ball statt.Als die Gäste der Eröffnungszeremonie der Chapel durch die Türen in den Raum kamen, blieben sie erst einmal erstaunt stehen, die Blicke glitten entlang der Bögen und Lichtbänder. Vor ihnen öffnete sich ein großer "Wohlfühlraum" der allein durch die organische und klare Gestaltung und ausgefeilter Lichttechnik wirkt. Auffallend ist auch die ausgewogene Akustik. Obwohl zum aktuellen Anlass auf sichtbare religiöse Symbole verzichtet wurde, strahlt der Raum sakrale Würde und Ruhe aus.Die Bläsergruppe Grafenwöhr unter der Leitung von Benno Englhart eröffnete mit der deutschen Nationalhymne, gefolgt von der amerikanischen Nationalhymne durch das U.S.Army Woodwind Quartet. Die Ensembles umrahmten abwechselnd die Zeremonie musikalisch."Diese Kirche soll eine Plattform für Glaube, Hoffnung persönliches Wachstum sein, und alle Bereiche ansprechen: Geist, Körper Herz und Geist",betonte Colonel Lance C. Varney, Commander der U.S.Army Garrison Bavaria. "Ich kann Dem Team nicht genug danken, die über Jahre an der Notwendigkeit dieser Kirche festgehalten haben. Nun können wir hier die Schönheit dieses Gebäudes genießen."Colonel Matthew Tyler (District Commander, U.S. Army Corps of Engineers Europe) erinnerte sich daran, wie wichtig für ihn die regelmäßige religiöse Anbindung und Ausrichtung während seiner Zeit als Soldat war. Er überreichte feierlich einen überdimensionalen Schlüssel und damit die Verantwortung über das Gebäude an Col. Lance C. Varney und bedankte sich bei allen, die an der Realisierung des Projekts beteiligt waren.Zusammen mit Bischof Rudolf Vorderholzer, dem amerikanischen Militärbischof F. Richard Spencer, Brigadegeneral Antonio A. Aguto durchtrennten die vorabgenannten Redner symbolisch ein Band zur Eröffnung. Auch alle folgenden Redner zeigten sich begeistert und dankbar über die Schaffung dieses interreligiösen Zentrums. Im Anschluss an die Eröffnung waren die Gäste eingeladen, sich in den Räumen umzusehen.