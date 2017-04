Vermischtes Grafenwöhr

25.04.2017

Wahrlich kein Erholungsurlaub: Die Teilnehmer der ökumenischen Reisegruppe begaben sich auf eine Zeitreise durch die Jahrtausende und wandelten zusammen mit Pfarrer Dr. André Fischer auf den Spuren des Apostels Paulus in Griechenland.

Bei angenehmen Temperaturen reiste die Gruppe die Orte an, an denen Paulus um das Jahr 50 christliche Gemeinden gründete. Aus den Paulusbriefen im Neuen Testament sind sie bekannt: Philippi, wo er die erste Christin auf europäischem Boden taufte, Thessaloniki, Korinth und Athen. Dabei tauchten die 25 Teilnehmer aus Grafenwöhr, Pressath, Eschenbach, Weiden, Luhe-Wildenau und Auerbach tief in die Zeit der ersten Christen ein und bekamen eine Vorstellung von der Missionsarbeit des Apostels. Neben dem kirchengeschichtlichen Aspekt ging es auf der Reise auch um die Begegnung mit dem antiken Griechenland als Wiege der europäischen Kultur, wie in Mykene, Delphi oder Epidauros.Abgerundet wurde das Programm der intensiven und abwechslungsreichen Studienreise mit dem Kennenlernen der orthodoxen Kirche sowie dem modernen Griechenland. Neben der wunderschönen griechischen Landschaft kamen auch kulinarischen Köstlichkeiten nicht zu kurz.