17.02.2017

Wünsche des Stadtrats und der Bürger in Sachen Verkehr brachte Bürgermeister Edgar Knobloch beim Landtagsabgeordneten Tobias Reiß und dem Staatlichen Bauamt vor. Dafür machten sich die Männer auf den Weg zu den Orten, bei denen der Schuh ein wenig drückt.

Lärmarmer Belag

Die Liste von Bürgermeister Edgar Knobloch war lang. Leitender Baudirektor Henner Wasmuth und Baudirektor Gerhard Kederer vom Fachbereich Straßenbau konnten beim Ortstermin jedoch bereits die Deckenerneuerung der Staatsstraße 2168 von Grafenwöhr nach Eschenbach noch für dieses Jahr zusagen.Eine Aufweitung oder Spur für Linksabbieger nach Gößenreuth an der westlichen Zufahrt soll im Zuge dieser Maßnahme ebenfalls geprüft werden. Schon seit langem wünschen sich die Gößenreuther diese Abbiegespur, genauso wie einen lärmarmen Belag auf der Höhe des Dorfes und der weiteren Wohnbebauung.Auf der Agenda der "Reisenden in Sachen Straßenbau" standen noch einige weitere Projekte, die bereits im Rathaus am "grünen Tisch" und nun noch einmal vor Ort diskutiert wurden. Die Kreisverkehre an der Wache 6 und 3 sowie Querungshilfen an der Felsmühlstraße und an der Wolfgangsiedlung in Grafenwöhr waren ebenfalls Themen (Bericht folgt).