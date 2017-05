Vermischtes Grafenwöhr

24.05.2017

134

0 24.05.2017134

Unbekannte lockerten am Dienstag in Grafenwöhr bei einem parkenden Renault Scenic vier Radmuttern. Der Fahrer des Renault fuhr noch nach Eschenbach und zurück, bevor er die Manipulation bemerkte. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.



Ein schwarzer Renault Scenic parkte am Dienstag zwischen 5.55 Uhr und 7.15 Uhr und zwischen 8.40 Uhr und 8.55 Uhr in der neuen Amberger Straße auf Höhe des Fußgängerdurchganges zur Josef-Bertelshofer-Straße. Während der Renault in der Alten-Amberger-Straße stand, lockerten ein oder mehrere Täter vier Radmuttern am vorderen linken Reifen. Der Halter und Fahrer des Autos fuhr nach Eschenbach. Auf der Rückfahrt nach Grafenwöhr bemerkte er ein ungewöhnliches Geräusch am vorderen linken Reifen. Er bemerkte, dass vier Radmuttern locker waren. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eschenbach unter Telefon 09645-92040 entgegen.