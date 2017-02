Vermischtes Grafenwöhr

06.02.2017

Ein 25-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in einem Lokal in Grafenwöhr scheinbar ohne Grund einen Schlag mit der Faust ins Gesicht bekommen. Der Täter ist unbekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Körperverletzung in der Nacht zum Samstag vor einem Lokal in der Alten Amberger Straße. Der 25-jährige Geschädigte war mit einem Bekannten gegen 3 Uhr vor der Gaststätte gestanden, als er plötzlich und unerwartet einen Schlag ins Gesicht bekam. Dabei riss die Oberlippe auf und blutete stark. Eine nähere Beschreibung zu dem Täter konnte der Geschädigte der Polizeistreife nicht mitteilen.Hinweise zu der Körperverletzung nimmt die Polizeiinspektion Eschenbach unter Telefon 09645/92040, entgegen.