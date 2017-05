Vermischtes Grafenwöhr

12.05.2017

Das Probenwochenende für die Vorbereitung zum Frühjahrskonzert ist für das Blasorchester der Musikschule Vierstädtedreieck mittlerweile schon Tradition. Unter der Leitung von René Bauer führte ihr Weg diesmal in die Jugendherberge Pottenstein.

Neben intensiven Proben für das reichhaltige Programm des Konzertes durfte natürlich auch der Spaß nicht fehlen. So besuchte die Gruppe unter anderem die Teufelshöhle. Viele weitere Stunden vergingen jedoch mit Proben, um dem Programm des Frühjahrskonzertes den letzten Schliff zu geben. Dazu lädt die Musikschule am Samstag, 13. Mai um 19 Uhr in den großen Saal des Jugendheimes in Grafenwöhr ein. Der musikalische Bogen spannt sich von der bayerisch-böhmischen Blasmusik über Folklore bis hin zu Filmmusik und Musical. In einigen Beiträgen kommen Solisten aus den eigenen Reihen zum Einsatz. Ein weiterer besonderer Programmpunkt sind in diesem Jahr populäre Werke von Johann Strauß Sohn, die in großer symphonischer Besetzung mit Streichern, Bläsern und Schlagzeug dargeboten werden. Außerdem tragen Streichorchester, Gitarrenensemble, Blockflötenensemble und Percussionensemble sowie einige Solisten zu einem kurzweiligen Konzertabend bei. Bild: rgr