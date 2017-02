"Profis" steigen in Grafenwöhrer Netto-Markt ein

Vermischtes Grafenwöhr

12.02.2017

Allem Anschein nach wussten der oder die Täter genau Bescheid. In der Nacht von Freitag auf Samstag stiegen ein oder mehrere Unbekannte über das Dach in den Netto-Markt in der Pressather Straße ein. Die Polizei grenzt die Tatzeit zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 5.30 Uhr, ein. Über die Gebäuderückseite gelangten die Täter auf das Dach. Das Lüftungsgitter und der Bewegungsmelder wurden abgedeckt, wie die Polizei mitteilt. Der oder die Einbrecher entfernten Dachziegel und schnitten die Dampfsperre weg. Von der Zwischendecke seilten sie sich nach unten ab - direkt über den Tresor. Diesen flexten die Unbekannten auf und entnahmen die Tageseinnahmen im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags. Der Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro, wie die Polizei weiter berichtet. "Das schaut sehr professionell aus", heißt es aus Regensburg. Die Kriminalinspektion Weiden übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0961/401-0.