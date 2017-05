Rentner- und Pensionistentreffen dieses Mal in Grafenwöhr

Vermischtes Grafenwöhr

16.05.2017

(rgr) Einen erlebnisreichen Tag verbrachten die Rentner und Pensionisten des Landkreises Neustadt an der Waldnaab in Grafenwöhr. "Bei unseren halbjährlich stattfindenden Treffen sind wir immer an einem anderen Ort", erklärte Anton Murr aus Pressath.

Nach dem Mittagessen im Gasthof "Zum Stich'n" gab es einen Empfang im Rathaus. Bürgermeister Edgar Knobloch bewirtete die Besucher mit einem Glas Sekt und stellte anhand einer Präsentation Grafenwöhr heute und wie es früher war, vor. Ein kulturelles Highlight war der Besuch des Grafenwöhrer Kultur- und Militärmuseums.