Vermischtes Grafenwöhr

26.04.2017

Der "Falkenhorst"-Mix mit Sandra Schneider, Gabi Winterstein, und Rudolf Prölß gewinnt die Stadtmeisterschaft im Luftgewehrschießen. Insgesamt nahmen 105 Teilnehmer an der Traditionsveranstaltung teil.

Grafenwöhr/Hütten. (rgr) In Vertretung des Schützenmeisters Robert Friedrich begrüßte Jugendleiter Stefan Brändl die Schützen im Gasthaus "Schönberger". "Im Vergleich zum Vorjahr gab es bei der Stadtmeisterschaft eine zehnprozentige Steigerung bei den Teilnehmern", freute er sich. Mit Bürgermeister Edgar Knobloch und Stadtverbandsvorsitzenden Gerhard Mark ehrte er die besten Schützen.Marvin Rankel wurde Stadtmeister in der Einzelwertung mit 164 Ringen. Es folgten Klaus Ludwig, Stefan Brändl, Daniel Krez und Wilhelm Seel. Roman Latka war der beste Schütze mit Auflage (189). Die nächstbesten Platzierungen holten Rudolf Prölß, Wolfgang Nastoll, Heinz Schütz und Horst Zinn.Bei den Damen siegte Gabi Winterstein (153) vor Christina Lösch, Martina Schönmann, Daniela Schmeller und Andrea Rupprecht. Anni Stümpfl war die beste Schützin mit Auflage (182). Es folgten Marianne Prölß, Waltraud Hörl, Sabine Rahn und Lisa Brändl.Viktoria Popov war mit 173 Ringen bei den Schülern erfolgreich. Die Nächstbesten waren Artur Krez, Lea Schönberger, Emilia Schmidt und Laureen Bauer. Franziska Völkl war mit 132 Ringen die Beste bei der Jugend. Es folgten Sophie Rettinger, Andrea Hölzl, Annalena Braun und Kevin Krez. Die beste Mannschaft war der "Falkenhorst"-Mix vor SRK 1881 Grafewöhr 3, Hubertus 1, Hubertus Damen und "ChorAlle" Herren. Sieger bei der Mannschaft "Auflage" war die SRK Grafenwöhr 1. Es folgten Sonntagskegler, "Falkenhorst"-Oldies, Hubertus Grafenwöhr 1, Hubertus Grafenwöhr 2.Die CSU Grafenwöhr wurde Sieger bei den "Spekulierern". Zweiter wurde der SV Grafenwöhr, dritter "Koi Manner koi Gschrei", vierte SRK 1881 Grafenwöhr 1, fünfte "The Weiden Vandals".