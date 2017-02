Vermischtes Grafenwöhr

06.02.2017

Am vergangenen Wochenende häuften sich Mitteilungen, in denen von verdächtigen Anrufen berichtet wurde. Wiederholt gaben sich die Personen am Telefon auch als Polizei- und Kriminalbeamte aus. Bei den Angerufenen handelte es sich ausschließlich um Senioren aus dem Stadtgebiet Grafenwöhr. In den Gesprächen wurden gezielt nach Kontodaten und nach zu Hause aufbewahrten Bargeld und Wertgegenständen gefragt.

Polizei warnt vor solchen Anrufen

Wie die Polizei weiter meldet, erhielt ein 76-Jähriger am Samstagnachmittag einen Anruf von einem "Kriminalbeamten". Im Gespräch berichtete der Anrufer dass eine bewaffnete Bande rumänischer Herkunft festgenommen werden konnte. Dabei fand man eine Notiz mit der Adresse des Seniors. "In dem geschickt geführten etwa einstündigen Gespräch fragte er den Grafenwöhrer konkret nach zu Hause aufbewahrten Bargeld und Goldmünzen", berichtet Polizeisprecher Werner Stopfer. Beeindruckt von dem sicheren Auftreten und dem im akzentfreien Deutsch geführten Gespräch, gab der Angerufene bereitwillig und umfangreich Auskunft. Nach dem langen Gespräch folgten weitere Anrufe. Erst als ein hinzugekommener Enkel ein Gespräch übernahm, unterblieben weitere Anrufe.Ähnlich erging es einer 81-Jährigen, ebenfalls aus Grafenwöhr. Sie erhielt Samstagnachmittag einen Anruf - angeblich von der Polizei Meckenheim. Der angebliche Polizeibeamte sprach von einem bei der Seniorin bevorstehenden Einbruch. Die Frau reagierte, indem sie nicht näher auf das Gespräch einging, sich für die Information bedankte und das Gespräch beendete. Werner Stopfer: "Wie sie selbst angab, interessiert sie sich für TV Sendungen mit kriminalpolizeilichen Inhalten und roch den Braten." Auch hier sprachen die Anrufer Deutsch mit rheinländischen oder pfälzischen Akzent.Am heutigen Montag meldete sich eine weitere Frau aus Grafenwöhr. Sie erhielt bereits vor zwei Wochen, in den späten Abendstunden einen Anruf. Darin wurde ihr mitgeteilt, dass auf ihrem Bankkonto auffällige Buchungen stattfanden. Auch sie ging nicht näher darauf ein. Am nächsten Tag erhielt sie einen Anruf mit einer Handy-Nummer im Display. Diesmal sollte sie zu einem Verkehrsverstoß nach zu schnellem Fahren befragt werden. Die Frau ließ sich nicht darauf ein.Polizeisprecher Werner Stopfer: "Im Grundsatz gilt, dass keine Polizeidienststelle solche internen und umfangreichen Befragungen zu Ermittlungen am Telefon macht." Sobald solche Fragen gestellt werden, sei Vorsicht geboten. "Richtig handelten die beiden Damen, indem sie das Gespräch gleich beendeten." IBei Zweifeln sollten sich Angerufene Namen und Telefonnummer des „Polizeibeamten“ geben lassen und bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle nachfragen.Nicht ganz unbekannt sei auch die Masche, mit einem langen Gespräch die Teilnehmer in der Leitung zu halten. Insbesondere dann, wenn zu Beginn das Eintippen einer Zahl oder Zahlenkombination verlangt werde. Dadurch können teilweise teure kostenpflichtige Dienste aktiviert werden.