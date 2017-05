Vermischtes Grafenwöhr

19.05.2017

(rgr) Ziel der ersten Seniorenfahrt in diesem Jahr war der Ziegenhof von Maria und Günter Deß in Freystadt bei Neumarkt. Nach einer Führung genossen die Senioren dort Kaffee und Kuchen. Dabei sang die Bäuerin lustige Gstanzln, die bei den Gästen sehr gut ankamen. Die Ausflügler ließen sich zudem die Kostproben aus der Schokoladenfabrik schmecken. Die Andacht in der Basilika fiel etwas kleiner aus, als erwünscht, da sie die Grafenwöhrer nicht für sich alleine hatten. "Wir werden den Besuch in der Basilika zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen", meinte Hildegard Haupt vom Katholischen Frauenbund.