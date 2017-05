Vermischtes Grafenwöhr

14.05.2017

17

0 14.05.201717

Zwei Jahre gibt es in Grafenwöhr wieder einen Wochenmarkt, und immer noch zieht er die Bürger jeden Donnerstag ins Zentrum - erst Recht zum Jubiläum.

(rgr) Das Wetter war für eine Geburtstagsfeier genau richtig: Ende vergangener Woche feierte die Stadt die Rückkehr des Wochenmarkts vor zwei Jahren. Amerikanische Schüler sangen dem Markt ein Ständchen zum 2. Geburtstag.Viele Besucher, darunter auch Schulrektor Thomas Schmidt, tummelten sich zwischen den Ständen, kauften ein oder hörten den amerikanischen und deutschen Schülern zu: "Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder" sangen die Viertklässler. Oder auch "Singt ein Vogel" und "Probiers mal mit Gemütlichkeit". Bürgermeister Edgar Knobloch bekam von den Schülern der Elementary School außerdem schöne Bilder. Nachdem die Schulkinder Stockbrot am Feuer geröstet hatten, gingen die Kinder der 4b an ihre Aufgabe, die da hieß: "Wie viel beziehungsweise was kann ich mir für einen Euro am Markt kaufen?"Auch die versprochene Bürgermeister-Sprechstunde nutzten einige Besucher des Wochenmarktes. Edgar Knobloch bekam Positives wie Negatives zu hören: "Manche Grünflächen und Häuserfassaden lassen zu wünschen übrig", hieß es. "Aber ich habe mich natürlich auch gefreut, als mir gesagt wurde, dass die städtischen Anlagen schön anzuschauen sind", teilte das Stadtoberhaupt mit. Was ihn natürlich außerdem freut, ist die Tatsache, dass der Wochenmarkt auch nach zwei Jahren noch sehr gut angenommen wird.