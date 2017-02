Vermischtes Grafenwöhr

15.02.2017

Sag "Dankeschön" mit roten und auch gelben Rosen: Das dachten sich auch einige Schüler der Grund- und Mittelschule Grafenwöhr. Am Valentinstag überreichten sie auf die Initiative von Celina Grundl und Kim Seemann von der Schülermitverwaltung Rosen an ihre Lehrer oder an ihre Mitschüler. Manche der Beschenkten wissen von wem die Rosen waren; die meisten verschenkten sie aber geheim.