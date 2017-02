Vermischtes Grafenwöhr

09.02.2017

09.02.2017

Von Fragen nach der Renovierung des Grundschulgebäudes über das Lieblingsessen des Bürgermeisters bis zur Neugierde, ob er denn schon Prominente wie Obama oder Trump getroffen habe - der Wissensdurst der Kinder der vierten Grundschulklassen war groß.

Mit ihren Lehrerinnen Doris Schregelmann und Johanna Brunnquell kamen die Mädchen und Buben ins Rathaus. Sie durften Bürgermeister Edgar Knobloch eine Stunde lang löchern. Als Teil des Heimat- und Sachkundeunterrichts nahmen die Schulkinder dazu im Sitzungssaal auf den Stühlen der Stadträte Platz. Mit einer Präsentation "Willkommen im Rathaus" gab Edgar Knobloch den Kindern einen Überblick über Geschichte und Aktuelles in Grafenwöhr, bevor die große Fragerunde losging."Wie viele Einwohner hat die Stadt, und wie viele Amerikaner leben hier?", "Wird das alte Grundschulgebäude renoviert?", "Wann gehen die Arbeiten im Pausenhof los?", "Wie viele Liter Wasser hat der Wasserturm?", "Was gehört zu den Aufgaben des Bürgermeisters?", "Haben Sie Haustiere" oder "Was wird in Grafenwöhr neu gebaut?" - die Liste der Fragen war lang. Der Rathauschef beantwortete sie bereitwillig und oft schmunzelnd.Auch Wünsche nach einem Zehn-Meter-Sprungturm im Waldbad oder nach einer neuen Skaterbahn brachten die Kinder vor. Die besondere Sitzung machte auch dem Stadtoberhaupt sichtlich Freunde. Die Frage "Gefällt es Ihnen, Bürgermeister von Grafenwöhr zu sein?" erwiderte Knobloch mit "Ja, es gefällt mit gut". Freude habe er an der Vielfalt der Aufgaben, zu denen es auch gehört, Schulkinder im Rathaus zu empfangen.