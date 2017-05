Vermischtes Grafenwöhr

15.05.2017

14

0 15.05.201714

Als Artisten, Elefanten, Pferde, Clowns, Schlangenbeschwörer und Löwen bieten die Vorschulkinder den Zuschauern eine grandiose Zirkus-Show.

(az) Das hätte noch eine ganze Weile so weitergehen können. Darin waren sich die zahlreichen Gäste einig. Denn die Begeisterung für die jungen Artisten war riesig. Schon erstaunlich, was die Vorschulkinder aus den einzelnen Gruppen der Tagesstätte Sankt Theresia sich binnen kurzer Zeit einfallen ließen.Nicht ohne Stolz bemerkte Leiterin Martina Müller bei der Begrüßung, dass die Mitwirkenden ihre Ideen bei der Programmgestaltung selbst eingebracht und ausgearbeitet hatten. Mütter, Väter, Geschwister, Omas und Opas bedankten sich bei den Verwandlungskünstlern für die jeweiligen Darbietungen mit kräftigem Applaus.Bei Zirkusmusik marschierten die Artisten in die Arena (Amphitheater) ein. "Hallo und herzlich Willkommen ihr lieben Kinder, ihr lieben Leut', im Zirkus Resi Zap-Zarap geht heut die Sause ab", verkündete Zirkus- und Programmdirektor Nico Hößl, der auch selbst für seine "professionellen" Ansagen Beifall erhielt. Wie wendig und flexibel doch "Dickhäuter" sein können, wurde in der Elefantenshow bewiesen.Mit Charme und Schwung beherrschten daraufhin Tanz-Akrobaten die Manege, deren Elastizität staunen ließ. Grazie und Eleganz bewiesen dann die Rasse-Pferdchen. Leicht und wie spielerisch nahmen sie in der raschen Abfolge die einzelnen Hürden.Was wäre ein Zirkus ohne Clown? Fabi und Jakub mit ihren Köfferchen sorgten mit cleverer Tollpatschigkeit für viel Heiterkeit. Danach Exotik pur. Aus dem fernen Orient war Turbanträger Adham mit seiner Kobra Adrian zu Gast. Zu entsprechender Musik gelang es dem Schlangenbeschwörer das Tier aus seinem Behältnis zu locken und sich der Öffentlichkeit zu zeigen. Mit tollen Tricks warteten anschließend die magischen Zauberer auf, bevor beim Schlussakt gleich fünf Löwen zwar furchterregend brüllten, Dompteur "Herr Noah" sie dennoch gekonnt zähmte.Angekündigt hatte Martina Müller für den Nachmittag noch den "Profi-Zauberer" Fabilini (Franz Probst), der über eine Stunde lang für Spannung und reichlich Applaus sorgte. Gesponsert wurde er vom Elternbeirat. Sehr begehrt im vielseitigen Rahmenprogramm waren die beiden Ponys von Kirsten Schraml aus Pressath. Im Anschluss war leiblicher Genuss angesagt. Die herzhaften Leckereien waren schnell verputzt, wie Martina Müller hochzufrieden resümierte.