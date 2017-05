Warnlicht und Schranke am Grafenwöhrer Bahngleis installiert

Vermischtes Grafenwöhr

24.05.2017

20

0 24.05.201720

Der unbeschrankte Bahnübergang in der Neuen Amberger Straße ist Geschichte. Seit 15. Mai bringen wieder zwei weiß-rote Schranken und Warnlichter die Autofahrer in Grafenwöhr dazu, auf das Bremspedal zu treten, wenn ein Transportzug aus dem Truppenübungsplatz naht. Fahrern und Fußgängern bietet das mehr Sicherheit beim Überqueren der Gleise.

Ein Jahr lang hat es gedauert, bis nicht mehr nur ein Andreaskreuz den Bahnübergang in Höhe der Creußenstraße absichert. Grund für den Abbau der vorherigen Schranken war ein Unfall im Mai 2016: Ein US-Soldat rammte mit einem BMW den Schrankenmast. Die Anlage musste daraufhin außer Betrieb genommen werden.Den Grund, dass die Gleise, die den Amerikanern gehören, so lange schrankenlos waren, erklärte Franz Zeilmann, Sprecher der US-Garnison Bavaria, im Februar so: Es muss einiges passieren, bis das Material geliefert werden kann.