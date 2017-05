Vermischtes Grafenwöhr

19.05.2017

19.05.2017

Zum "Kräftemessen" kommt der Rotkreuz-Nachwuchs des BRK-Bezirksverbands Niederbayern/Oberpfalz am Wochenende nach Grafenwöhr. Teamfähigkeit, Schnelligkeit, Geschick und natürlich Wissen müssen die Jugendlichen beim Parcours am Samstag unter Beweis stellen. Für die Teilnehmer geht es um viel.

Altersgruppen Bambini: Jahrgänge 2008 - 2011



Stufe I: Jahrgänge 2005 - 2007



Stufe II: Jahrgänge 2001 - 2004



Stufe III: Jahrgänge 1990 - 2000

In vier Altersgruppen messen sich die Teilnehmer aus Ostbayern beim BRK-Haus in Grafenwöhr. Um den Wettbewerb abwechslungsreich zu gestalten, sind nicht nur Rot-Kreuz-Themen zu bewältigen. Auch Stationen zu Allgemeinwissen und Kreativität stehen auf dem Programm. Die Sieger der jeweiligen Altersgruppen qualifizieren sich für den Landeswettbewerb von 14. bis 16. Juli in Tüßling, wo sie den Bezirk Niederbayern/Oberpfalz vertreten. Nach dem Wettbewerb können sich die Jugendlichen im Freibad vergnügen, am Lagerfeuer Stockbrot essen und eine Feuershow genießen. Am Sonntag wird bekanntgegeben, wer die Sieger sind.