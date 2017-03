Vermischtes Grafenwöhr

24.03.2017

215 Kandidaten aus elf Ländern treten derzeit bei einem fünftägigen Wettkampf auf dem Truppenübungsplatz an. Das 212. Feldlazarett der 30. Sanitätseinheit ist Gastgeber des diesjährigen "Expert Field Medical Badge"-Wettstreits (EFMB). Der Test ist eine strenge Bewertung mentaler und physischer Fähigkeiten. Die Erfolgsquote liegt zwischen 5 und 25 Prozent.

Das Abzeichen wird an medizinisches Personal der US-Armee-Streitkräfte verliehen, wenn sie erfolgreich ein militärisches und medizinisches Testprogramm durchlaufen haben. Zum EFMB entsprechende Auszeichnung für aktiv im Krieg eingesetztes medizinisches Personal ist der "Combat Medical Badge". Um den EFMB zu erlangen, müssen unter anderem folgende Leistungen erbracht werden: ein schriftlicher Test, ein Orientierungsmarsch bei Tag und bei Nacht, Nachweis eines Zertifikats in Herz-Lungen-Wiederbelebung, Anlegen von intravenösen Infusionen, Behandeln offener Bauchwunden, Verwundete in Transportfahrzeuge laden, Selbstdekontamination sowie Zusammensetzen und Inbetriebnehmen von Funkgeräten und Verschlüsselungsgeräten.