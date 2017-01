Vermischtes Grafenwöhr

18.01.2017

129

0 18.01.2017129

Die Wölfe, die im Truppenübungsplatz Grafenwöhr leben, waren bisher nur auf dem Militärgelände selbst von Wildkameras erfasst worden. Jetzt aber tappte auch im Revier von Jagdpächter Max Weindler nordöstlich von Grafenwöhr ein Wolf in die Fotofalle.

Zweimal in der Fotofalle

Schon öfter zu Besuch

Weitere Spuren Auch im Landkreis Amberg-Sulzbach sind in den vergangenen Wochen mehrere "Spuren großer Caniden" entdeckt worden, erklärte Christine Hollederer, die Pressesprecherin des Landratsamtes. Dabei sei nicht sicher, ob es sich um Wölfe oder Hunde handle, doch diese Verdachtsfälle würden vom Netzwerk große Beutegreifer immer an das Landesamt für Umwelt weitergeleitet. Dort habe man sie bisher in die Kategorie C (die unterste Stufe) als "nicht bestätigter Hinweis" eingeordnet. Offizielle Beweise für ein Auftreten des Wolfs im Landkreis gebe es nicht.



Aktuell macht der Wolf auch im Landkreis Neumarkt Schlagzeilen. Nach einem Bericht der Neumarkter Nachrichten sollen mehrere Zeugen unabhängig voneinander einen Wolf an der Bundesstraße 299 in der Nähe von Laaber gesehen haben. (ll)

Amberg-Sulzbach/Grafenwöhr. Mark 1 heißt das Revier, das der Auerbacher Weindler seit 17 Jahren innehat. "Zwischen der Dießfurter Straße und der B 470", beschreibt er die Lage. Es grenze direkt an die Wohnbebauung, sei rund 230 Hektar groß, bestehe vorwiegend aus Hochwald mit Kiefern und umfasse eine ausgebeutete Kiesgrube.Dort halte sich der Wolf öfter auf, sagt Weindler. Er belegt das mit zwei Aufnahmen einer Wildkamera. "Die Bilder sind nicht sehr deutlich, aber für uns Jäger ist klar, dass es sich bei dem Tier darauf nur um einen Wolf handeln kann", so Weindler gegenüber unserer Zeitung. Die nächtlichen Aufnahmen zeigen als Datum den 14. Dezember und den 13. Januar. Als weitere Hinweise nennt der Jäger die Wolfsspuren, die man jetzt im Schnee häufiger finde, in seinem Revier genauso wie im benachbarten oder beim US-Militärflugplatz.Warum aber sollte ein Wolf, der im Übungsplatz seine Ruhe und genügend Wild als Beute hat, dieses Revier verlassen? Weil er gelernt hat, dass man außerhalb leichter an Futter kommt, vermutet Weindler. "Wenn er die Gegend um die Straßen absucht, kann er alles fressen, was dort überfahren wurde. Und solange so viel überfahren wird, findet er genug."Weindler hat schon während des ganzen Jahres 2016 festgestellt, dass das Wild in seinem Revier sehr scheu wurde. Deshalb vermutet er, dass der Wolf bereits länger zu ihm rüberwechselt. Er habe nichts gegen das Raubtier, auch keine Angst vor ihm, sagt der Jäger. "Wölfe sind ja scheu und hauen ab, wenn sie Menschen kommen sehen."Weindler geht aber mit seiner Beobachtung an die Öffentlichkeit, weil er die Leute warnen möchte, die öfter mit ihren Hunden im Bereich der Kiesgrube spazieren gehen. Der Wolf verstehe keinen Spaß, wenn ihm ein Hund in die Quere komme, ihn womöglich noch anbelle. "Da hat der Hund keine Chance." Weindler appelliert deshalb an die Spaziergänger, vor allem ihre kleinen Hunde an die Leine zu nehmen.