Vermischtes Grafenwöhr

03.02.2017

210

0 03.02.2017210

Auf dem Truppenübungsplatz wird nicht nur geschossen. Dass sich Natur und Wild das Gebiet zurückholen, zeigen die Bilder der Beobachtungskamera. Aber im Winter brauchen die Tiere Unterstützung.

Gute Bekannte

Wolf und Adler

Betretungsverbot Rotwildrudel, romantische Wildfütterungen, Adlerflüge und nun auch der Wolf könnten Naturfreunde und Beobachter in den Übungsplatz locken. Militär und Natur sind dort kein Widerspruch, gerade durch das militärische Betretungsverbot hat sich die Natur mit all ihren Bewohnern prächtig entwickelt.



Ausdrücklich weisen die Militärs und Forstleute auf das absolute Betretungsverbot hin. Der ständig wechselnde Schießbetrieb, Altmunition und Blindgänger bedeuten auch Lebensgefahr. Darauf weisen die Schilder an der Übungsplatzgrenze deutlich hin, Zuwiderhandlungen werden mit Strafen geahndet. (mor)

Kein Mastfutter sondern reines, artgerechtes Erhaltungsfutter aus dem Rotwildlebensraum und aus eigener Herstellung. Revierförster Andreas Irle

Schnee, Eis und der langanhaltende Frost brachten auch Wildtiere in Not. Auf dem Truppenübungsplatz mit seinem riesigen Rotwildbestand sorgen die Förster und Mitarbeiter des Bundesforstbetriebs für das Hirsch- und Rehwild. Die Zeit der romantischen Wildfütterung, als noch das Heu mit der Gabel aus den Scheunen geholt wurde, ist allerdings vorbei. Große Ballen mit Erhaltungsfutter werden aufgetischt, eine Delikatesse ist die Spiegelrinde der Kiefern.Das Wild kennt den großen Fendt-Traktor und den Landrover mit dem weißen Dach genau. Revierförster Andreas Irle und Maschinenführer Michael Speckner sind bereits in aller Früh unterwegs. In der schießfreien Zeit beschicken sie die Fütterungen, die nahe am Offenland und zur Impact-Area liegen. Auf den Freiflächen des Übungsplatzes wurde während der Sommermonate das Gras gemäht, gepresst und zu Silageballen gewickelt. Über 300 der rund 600 Kilo schweren riesigen "Bonbons" stehen nur im Revier Stegenthumbach, einem von insgesamt neun Übungsplatzrevieren, zum Verfüttern bereit. "Kein Mastfutter sondern reines, artgerechtes Erhaltungsfutter aus dem Rotwildlebensraum und aus eigener Herstellung", betont Andreas Irle ."Im Winter ist das Wild ein großer Energiesparer, der Stoffwechsel und Biorhythmus fährt herunter, das Wild braucht Ruhe und nochmals Ruhe", sagt Irle. Dank des Verständnisses der US-Streitkräfte werden die Fütterungsräume ruhig gestellt. "Gut für die notleidenden Tiere, gut für den Wald. Die Kooperation mit der US-Armee ist auch in diesem Bereich ausgezeichnet", betont der Leiter des Bundesforstbetriebs, Forstdirektor Ulrich Maushake.Dass das Rotwild diese Ruhe hat, zeigt die Tatsache, dass sich Kahlwild und Hirsche nicht mal 100 Meter von der Fütterung entfernen, wenn der Forstschlepper mit den Ballen auf dem Front- und Hecklader auftaucht, um die Futtertische neu zu decken. Aus der Nähe beäugen sie das Geschehen. Zweimal in der Woche bringen Irle und Speckner frisches Futter. Die männlichen Hirsche und die Hirschkühe mit dem Kälbern gehen seit der Brunft wieder getrennte Wege und haben ihre eigenen Futterstellen. Zusätzlich werden Kiefernjungbestände in der Nähe der Fütterungen zeitgleich durchforstet. Fast rundum frisst das Rotwild die zarte Spiegelrinde von den Stämmen. Das geschälte Holz kann einer guten Weiternutzung zugeführt werden. Nahezu gänzlich vermieden werden dadurch Verbiss- und Schälschäden am jungen Baumbestand. "Eine Win-Win-Situation für Wild und Wald", untermauert Forstdirektor Maushake das Prinzip.Neben dem Rotwild ziehen gelegentlich auch andere Übungsplatzbewohner über die Futterstellen. Der Wolf ist dabei ein spektakulärer Neuankömmling in der Oberpfalz. Aus Neugierde nimmt auch der Seeadler mit seinem Gefolge, den Kolkraben, Platz an den Futterballen, wie die Wildbeobachtungskamera schon festhielt.Wenig Nahrung an den Futterstellen finden die Wildsauen. Die Schwarzkittel wühlen wie alle Schweine gerne und brechen mit ihrer Schnauze selbst harte gefrorene Böden auf. Ziel dieser Aktionen ist die Suche nach Wurzeln, Insektenlarven, Engerlingen oder auch Mäusenestern. Wurzeln von Brombeersträuchern scheinen bei den Schweinen sehr beliebt zu sein, weiß Förster Irle. Darüber hinaus verräumen die Allesfresser, wenn sie nichts anderes finden auch Aas.