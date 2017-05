Vermischtes Grafenwöhr

09.05.2017

Nicht nur mit frischer Ware können sich die Bürger am kommenden Donnerstag eindecken. Es gibt auch einige Aktionen, da sich der Wochenmarkt bereits zum zweiten Mal jährt.

(rgr) Der Aktionsmarkt zum Jubiläum bietet einige Schmankerln, wie Stockbrot, Folienkartoffeln, Würstchen, Griebenschmalzbrot und Gulaschsuppe. Die Stadt stellt Feuertonnen auf, wo das Brot, die Würstchen und die Kartoffeln geröstet werden können. Christian Biersack grillt und bietet Zoigl-Bier an. Um 10.30 Uhr kommt eine amerikanische Schulklasse und singt fröhliche Lieder. Außerdem führen sie einen Tanz auf.Ein weiteres Highlight ist die "Bürgermeistersprechstunde" am Markt von 11 bis 12 Uhr. Die Stadt wird auch wieder ihre Stofftaschen von den Marktleuten ausgeben lassen. Jeder Einkauf wird so mit einer Grafenwöhrer Stofftasche belohnt.