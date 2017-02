Vermischtes Grafenwöhr

01.02.2017

Als "Mc Donald's Drive Inn, First Class" bezeichnen Soldaten und Forstleute den Übungsplatz für den Wolf. Der Tisch ist für Meister Isegrim mehr als reich gedeckt. Deswegen wird der neue Übungsplatzbewohner wohl bleiben.

Wölfe schon gesehen

Zwei Stück Wild pro Woche

Inwieweit die Wölfe das Wildleben auf dem Übungsplatz auch im Winter stören oder verändern, darüber sind sich die Forstexperten noch nicht einig, die Erfahrung dazu fehlt.Die Hege von Wild, Wald und Natur in Zusammenarbeit dem amerikanischen Militär ist die Hauptaufgabe der Bundesförster auf dem Truppenübungsplatz. So umschreibt Forstdirektor Ulrich Maushake den Einsatz seiner Mannschaft. Im Winter und insbesondere in den vergangenen extrem kalten Wochen stand die Wildfütterung auf dem Programm (ausführlicher Bericht folgt).Seit Sommer dürfen sich die Forstleute mit dem neuen Übungsplatzbewohner Wolf auseinandersetzen. Revierleiter Andreas Irle und auch weitere Förster haben die zwei im Übungsplatz offiziell bestätigten Wölfe zufällig auch schon über die Flächen ziehen sehen. Ob die zwei unterschiedlich großen Tiere Fähe und Rüde sind, kann nicht bestätigt werden. "Das wird die Zukunft zeigen, ob die ersten Wolfjungen kommen", schmunzelt Forstmann Irle.Eindeutig sind jedoch die Wolfsfährten, die im Schnee gut zu lesen sind. Circa zehn Zentimeter ist der Pfotenabdruck, der durch die Ballenstellung klar dem Wolf zugeordnet werden kann, lang. Genetische Untersuchungen der Wolfslosung sollen nun klären, ob die neuen Einwanderer aus dem Alpenraum oder aus dem Nordosten stammen.Der Wolf setzt die normale Nahrungskette in der Natur "Fressen und Gefressen werden" fort. Mehrere Risse von Rotwild wurden bereits gefunden. Schwaches Kahlwild, Kälber oder verletzte Tiere gehören zur bevorzugten Beute des Raubtieres. Hirsche könnten dem Wolf ihr Geweih entgegenstellen, ist Irle überzeugt. Eine Verletzungsgefahr, die der schlaue Jäger vermeidet, weil sie für ihn lebensbedrohlich werden könnte.Zwei bis drei Tage lebt der Wolf vom frisch gerissenen Wild, von dem er das Muskelfleisch bevorzugt. In einer Symbiose werden von Fuchs, Wildschweine, Kolkraben und auch dem Adler die Reste verräumt - sozusagen die Gesundheitspolizei im Wald.Hubert Anton, stellvertretender Leiter und Naturschutzbeauftragter beim Bundesforstbetrieb Grafenwöhr, schätzt den Nahrungsbedarf der Übungsplatzwölfe auf bis zu zwei Stück Wild pro Woche. Das schlägt beim riesigen Bestand an Rotwild auf dem militärischen Sperrgebiet kaum zu Buche. Beide Forstleute, Anton wie auch Irle, halten es für unwahrscheinlich, jedoch nicht ausgeschlossen, dass der Wolf beim reich gedeckten Tisch im menschenleeren Übungsplatz die Grenzen überschreitet.