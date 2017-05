Wirtschaft Grafenwöhr

01.05.2017

Was ist besser, Schule oder Arbeit? Drei Mädchen hatten am Girls' Day die Möglich- keit zu vergleichen. Den Kürzeren zog für Emma-Sophie, Denise und Franziska die Schule. Ihnen machte der Einblick in die Werkstatt der Firma Zechmayer Spaß.

Im September bewerben

(rgr) Der Beruf eines Werkzeugmechanikers, Fachrichtung Formentechnik, war für die Mädchen aus Eschenbach, Grafenwöhr und Schwarzenbach etwas Neues. "Informativ und spannend", darin war sich das Trio einig. Alle drei können sich nach diesem Tag so einen Beruf für später vorstellen."Ganz gut" und "sehr schön", bezeichneten Denise Kraus aus Eschenbach und Emma-Sophie Spachtholz aus Grafenwöhr ihre Eindrücke, die die beiden Schülerinnen der Eschenbacher Wirtschaftsschule bei der Firma Zechmayer gewonnen haben. "Es war eine schöne Erfahrung", sagte auch Franziska Hösl aus Schwarzenbach, die in die 9. Klasse des Weidener Elly-Heuss-Gymnasiums geht. "Ich möchte nicht in einem Büro oder in einem Kindergarten arbeiten, aber so einen handwerklichen Beruf könnte ich mir schon vorstellen", meint die 15-Jährige.Ausbildungsbeauftragter Günther Stümpfl nahm die Mädchen unter seine Fittiche. "Feilen, Drehen, Bohren, Sandstrahlen und Polieren gehörten zu den Aufgaben, die sie ausgeführt haben. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis", lobte Stümpfl. Als Andenken konnten sie Namensschilder und kleine Herzchen, die sie selbst gefertigt hatten, mit nach Hause nehmen."Die Schülerinnen haben gemerkt, wie sich Metall anfühlt. Es freut uns, dass es den dreien bei uns gefallen hat und sie einen Eindruck gewinnen konnten", zog Firmenchef Rainer Zechmayer Bilanz. Für ihre Bewerbungen riet er: "Wartet nicht bis zum Halbjahreszeugnis, sondern bewerbt euch schon im September." Die Firma Zechmayer bildet jedes Jahr zwei Schulabgänger aus. Momentan wird auch ein Mädchen ausgebildet.