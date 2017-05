Freizeit Guteneck

21.05.2017

Bayern hatte Problembär Bruno. Die Oberpfalz hat jetzt einen Weltrekord-Bären. Knapp 10 Meter ragt das Ungetüm aus Holz in den Himmel über Schloss Guteneck. Der Eintrag ins Guinness-Buch ist so gut wie sicher.

Kettensägen und starke Arme: Mehr braucht es nicht, um ins Guinness-Buch der Weltrekorde zu kommen - bis auf etwa 13 Tonnen Holz. Aus einem zehn Meter hohen Pappelstamm schnitzten Holzfäller auf Schloss Guteneck (Kreis Schwandorf) den größten Bären der Welt. Genau 9,94 Meter hoch ist die Figur. Das hat am Wochenende nun sogar ein Notar bestätigt, der die Figur eigenhändig auf der Hebebühne vermaß.Bis aus Nordrhein-Westfalen und Österreich reiste eine Gruppe von Motorsägen-Künstlern an, die sich den Weltrekord in den Kopf gesetzt hatte. Sponsoren, Mitstreiter und den Veranstaltungsort in der Oberpfalz hatte sie gefunden. Doch dann war der große Rückschlag gekommen. Die gesponserte Pappel aus Donaustauf war beim Transport zerbrochen. Der Grund: Sie war innen morsch. "In das Loch hätte sich jemanden reinlegen können, so groß war es", sagte Christian Kutzer aus Luhe-Wildenau, der den Transport organisiert hatte. "Wir sind froh, dass es vorher passiert ist. Der Baum hätte uns auch erschlagen können", sagte der Motorsägen-Künstler Joachim Pochert aus Baden-Württemberg. Wochenlange Vorbereitungen drohten umsonst zu sein. Innerhalb von wenigen Tagen organisierte Kutzer einen neuen Baumstamm, genauso hoch, doch leider viel schmaler. Doch der schmale lange Stamm war ungünstig für eine Bärenfigur, die besonders im Mittelteil rundlich sein muss. Nur 2,4 Meter war der Stamm im Durchmesser, im Mittelteil sogar nur 1,6 Meter, "Uns war anfangs klar, dass wir in der Schnitzerszene Spott dafür bekommen", sagte Pochert.Doch die zwölf Hobby-Holzfäller wollten nicht aufgeben. Zwei Wochen lange sägten, schnitzten und feilten sie von morgens bis abends. Pochert machte Skizzen und plante die Proportionen. An einem Gerüst schnitzten sieben Leute gleichzeitig an dem Holzungetüm. Einer war den ganzen Tag nur damit beschäftigt, die etwa 40 Motorsägen zu schleifen. Nicht aufgeben trotz der Rückschläge, das ist nach Meinung Pocherts die Philosophie der Motorsägen-Künstler. "Je mehr Probleme kamen, desto mehr freuten wir uns darauf. Wir arbeiten nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert." Das Ergebnis: "Jetzt ziehen die Holzfäller-Kollegen den Hut vor unserer Leistung."Besucher konnten die Motorsägen-Schnitzer an zwei Wochenenden auf Schloss Guteneck bei ihrer Arbeit beobachten. Es kamen weitaus weniger Zuschauer - am Sonntag waren es etwa 100 - als der Veranstalter anvisiert hatte. Stände, Hüpfburg und Festzelt waren bei weitem nicht ausgelastet. Doch auch diese Schwierigkeiten konnten dem Weltrekord-Bären nichts anhaben, der sich ab jetzt über Schloss Guteneck erhebt. Im Guinnness-Buch der Weltrekorde wird der Bär aus der Oberpfalz ab 2018 aufgeführt sein.