Politik Guteneck

09.05.2017

09.05.2017

Bisher gibt es auf dem Friedhof in Weidenthal, der von der Gemeinde Guteneck betrieben wird, noch keine Urnengräber. Die Nachfrage und der Bedarf dieser Bestattungsmöglichkeit nehmen jedoch auch hier allmählich zu. Deshalb hat die Gemeinde erste Erkundigungen für die Anlage von Urnengräbern eingeholt.

Wünsche für Spielplatz

(haa) Der Gemeinderat traf sich daher vor der jüngsten Sitzung auf dem Friedhof zu einer Besichtigung. Für die Errichtung einer Urnenwand wäre zwar wenig Platz erforderlich, doch wurde diese Version aus finanziellen wie auch aus ästhetischen Gründen vom Gremium abgelehnt.Als Alternative wurde eine Baumgrab-Urnenanlage ins Gespräch gebracht. Hier würden um einen Baum herum etwa 20 Urnengräber kreisförmig angelegt. Es ist allerdings ein Durchmesser von etwa acht Metern erforderlich. Diese Ausführung fand, auch wegen der gefälligen Gestaltung, allgemeine Zustimmung des Komitees. Andererseits steht aber der hierfür erforderliche Platz im Friedhof nicht mehr zur Verfügung.Im unteren Bereich ist lediglich noch Platz für eineinhalb Grabreihen, das sind etwa neun Familiengräber. Für die Anlage der Urnengrabanlage wäre daher eine Erweiterung des Friedhofs erforderlich. Der Gemeinderat wird sich deshalb in einer der nächsten Sitzungen mit dem Thema beschäftigen.Für den Kinderspielplatz in der Felsfeldstraße in Guteneck wurde die Beschaffung eines weiteren Gerätes beantragt, damit die Kinder zusätzliche Spielmöglichkeiten haben. Andererseits wurde aber auch angeregt, den Spielplatz in den alten Schulgarten zu verlegen. Der im Rahmen der Dorferneuerung zu schaffende Kinderspielplatz hingegen, wird zeitnah nicht verwirklicht werden können, gab Bürgermeister Wilhelm zu verstehen. Der Gemeinderat schlug daher vor, die Dorfgemeinschaft und die Anlieger des Spielplatzes sollen in einer gemeinsamen Besprechung ihre Wünsche und Anregungen zusammenfassen und dann bei der Gemeinde vorbringen.Die Gemeinde Guteneck beabsichtigt, zusammen mit der Gemeinde Altendorf, für deren insgesamt acht Feuerwehren, die Anschaffung einer Schlauchwaschanlage. Die Kommandanten der beiden Gemeinden trafen sich am 8. Mai um 19.30 Uhr im Gemeindehaus zu einer Besprechung, um über die näheren Einzelheiten zu diskutieren.