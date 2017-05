Politik Guteneck

Der Erhalt der Straßen und Wirtschaftswege hat in der Gemeinde schon immer hohe Priorität. So wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Straßen ausgebaut oder die Fahrbahndecken erneuert. Nun erhält die Straße von Oberaich über Häuslberg bis Tauchersdorf eine Oberbauverstärkung.

Die Schäden an der Straße wurden in den letzten Jahren schon mehrmals ausgebessert. Doch seit geraumer Zeit sind erneut weitere und größere Schäden sowie auch Schlaglöcher aufgetreten der Behebung nicht mehr wirtschaftlich wäre. Damit die Schäden nicht noch größer werden, erhält die Straße jetzt eine Oberbauverstärkung und ist dann wieder so gut wie neuwertig. Die Breite der Straße sei nach wie vor völlig ausreichend.Die gesamte Ausbaustrecke, von der Staatsstraße 2159 bis Tauchersdorf, beträgt knapp 2,5 Kilometer. Der Anteil der Gemeinde Guteneck bis zur Gemeindegrenze bei Häuslberg sind etwa 1,5 Kilometer. Der verbleibende Kilometer gehört der Stadt Nabburg. Nach den eingegangenen Offerten, hat die Firma Huber aus Rötz das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Auf das Teilstück der Gemeinde Guteneck entfallen 469 990 Euro.Im Zusammenhang mit der Sanierung der Gemeindestraße wird auch die Innerortsstraße in Oberaich mit ausgebaut. Die Firma Hartinger, als Subunternehmer der Firma Huber, hat bereits mit den Arbeiten im Ortsbereich begonnen, gab Bürgermeister Johann Wilhelm bei der Gemeinderatsitzung bekannt.In der weiteren Sitzung wurde der Bauantrag von Patrick Schmal auf Errichtung eines Gartenbaufachbetriebes im Gewerbegebiet in Guteneck behandelt.Bei der Jahresversammlung der Feuerwehr Pischdorf fanden diesmal Neuwahlen statt. Zum Kommandant wurde Christian Duschner gewählt. Der Gemeinderat bestätigte den neu-en Leiter der Feuerwehr.