Vermischtes Guteneck

11.05.2017

4

0 11.05.2017

Zusammen mit Pfarrer Johann Wutz und den Ministranten zogen die Kommunionkinder - vier Mädchen und fünf Buben in die festlich geschmückte Pfarrkirche St. Michael in Weidenthal ein. Das Motto der Kommunion lautete "Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben". Die Kommunionkinder durften zum ersten Mal an den Tisch des Herrn treten. Pfarrer Wutz erläuterte das Motto. Jesus verwende das Bild von den Reben und dem Weinstock für seine Gemeinschaft mit den Menschen. "Ohne Verbindung zu ihm vertrocknen wir." Der Gottesdienst wurde vom Familienchor "Sing mit" musikalisch begleitet. Am Nachmittag fand die Dankandacht mit Diasporaopfer statt.