Größter Bär der Welt ist fertig

Vermischtes Guteneck

21.05.2017

124

0 21.05.2017124

Fliegende Sägespäne, dröhnender Lärm, Benzingeruch - so ging es die letzten beiden Wochen auf Schloss Guteneck zu und so fühlten sich die zwölf Motorsägen-Künstler wohl, die aus ganz Deutschland angereist waren. Ihre Mission: Nichts geringeres als den Weltrekord. Die Gruppe schnitzte den größten Bären der Welt. Das bestätigte am Sonntag auch Notar Anton Wiedemann aus Nabburg. Auf einer Hebebühne vermaß er die Holzfigur und beglaubigte die Höhe von 9,91 Metern. Das reicht für einen Eintrag ins Guinness-Buch der Weltrekorde. Die Motorsägen-Künstler tobten sich nicht nur an dem zehn Meter hohen Pappelstamm aus, sondern fertigten in kurzer Zeit filigrane Holzskulpturen, die sie danach versteigerten. Bis zu sieben Leute arbeiteten an einer Holzskulptur. Hüpfburg, Süßigkeiten- und Essensstände und ein großes Festzelt waren an den vergangenen Wochenenden nicht ausgelastet. Der Veranstalter hatte mit mehr Besuchern gerechnet. Doch das Ziel ist erreicht: Die Oberpfalz hat einen Rekord-Bären. (Seite 6)