Kreisbrandrat zieht den Hut

Vermischtes Guteneck

01.02.2017

01.02.2017

Eine Gemeinschaftsleistung wie der Bau des Feuerwehrhauses mit Gemeindekanzlei ist beispielhaft: Das unterstrichen die Verantwortlichen bei der Generalversammlung der Feuerwehr Guteneck, in der Dienstherr und Bürgermeister Johann Wilhelm mit einer Ehrung überrascht wurde.

14 Einsätze

Problem bekannt

Vorsitzender Markus Eckl ging in seinem Tätigkeitsbericht auf den Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit Gemeindekanzlei ein. Insgesamt baute man eineinhalb Jahre. 6000 Stunden wurden von 78 ehrenamtlichen Helfern gestemmt. Auch alle anderen Vereine halfen mit. Ein Dankeschön galt dem Bauleiter der Feuerwehr, Martin Lottner, der alles mustergültig managte. Bei dem über 500 000 Euro teuren Bau sei der Gemeinde durch die Leistung der Mitglieder sehr viel Geld gespart worden.Doch die Feuerwehr hat nicht nur gebaut: Man besuchte Veranstaltungen in und um Guteneck, richtete auch eigene Events wie das Johannisfeuer aus. Insgesamt besteht der Verein aus 100 Mitgliedern, so Eckl.Kommandant Roland Kederer bilanzierte 14 Einsätze mit 491 Einsatzstunden der 37 aktiven Mitglieder. Hinzu kommen noch Übungen und Ausbildungsveranstaltungen. Mit Sorge blickt der Kommandant auf das Einsatzfahrzeug aus dem Baujahr 1980, das schon oft repariert werden musste. Er appellierte daran, bald eine Lösung zu finden. 2017 möchte man die bereits begonnene Grundausbildung der Feuerwehrmänner beenden und das Leistungsabzeichen abnehmen. Vonseiten der gemeindlichen Jugendfeuerwehr berichtete Kederer von 13 Mitgliedern aus vier Feuerwehren. Die absolvierten den Wissenstest und fünf Übungen.Bürgermeister Johann Wilhelm lobte die Feuerwehr. "Ohne euch hätten wir uns das nicht leisten können", so Wilhelm. Man habe durch die Eigenleistung der Wehr sehr viel eingespart. Dafür dankte er im Namen der Gemeinde und der Bevölkerung, der das Gebäude diene. Zum Einsatzfahrzeug meinte Wilhelm, dass das Problem bekannt sei und man möglichst bald mit Abhilfe rechnen könne. Kreisbrandrat Robert Heinfling zog den Hut vor der Leistung der Feuerwehr. Die Wehr habe es geschafft ein neues Feuerwehrgerätehaus zu errichten und gleichzeitig zahlreiche Einsätze zu bewältigen. Auch für die Zukunft brauche man angesichts der guten Jugendarbeit keine Angst haben. Als Dank gab es für den Dienstherrn Johann Wilhelm die Ehrennadel für Zivilpersonen. "Es ist ja meine Arbeit", meinte er bescheiden zum Geleisteten.