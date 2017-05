Raser künftig zur Kasse bitten

Vermischtes Guteneck

10.05.2017

5

10.05.2017

Die Ortsdurchfahrt in Unteraich ist übersichtlich. Zu übersichtlich. Sie verleitet viele Autofahrer, schneller als erlaubt, zu fahren. Die Polizei rückte wiederholt zu Messungen und Kontrollen an, doch wirken die Maßnahmen nur kurzzeitig. Nun schaltet die Gemeinde den Zweckverband kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz zur Verkehrsüberwachung ein.

Die Statistik belegt es

Schwerpunkte setzen

-Unteraich. (haa) Bei der Ortsversammlung in Unteraich war der permanent zunehmende Verkehr an der Staatsstraße, die durch den Ort führt, Diskussionsthema. Bei der neulichen Verkehrszählung wurden innerhalb von vier Stunden 999 Fahrzeuge registriert, gab Bürgermeister Johann Wilhelm bei der Sitzung des Gemeinderates bekannt. Das weitaus größere Problem ist jedoch die Nichteinhaltung der innerörtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Kilometer pro Stunde und der dadurch erhöhte Lärmpegel, der durch die Fahrzeuge verursacht wird.Zudem haben auch die Landwirte oftmals Schwierigkeiten, mit ihren Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen in die Straße oder in den Verkehr einzufädeln. Auch die Schulkinder, die zur Bushaltestelle gehen müssen, sind hier stets gefährdet. Der Hinweis auf eine Radarkontrolle wird nicht zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde wird nun die Raser verstärkt erfassen und zur Kasse bitten, da die bisherigen Maßnahmen keine Wirkung zeigten. Es wurde deshalb bereits mit dem Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz mit Sitz in Amberg, Verbindung aufgenommen. Geschäftsstellenleiter Maximilian Köckritz war zur Gemeinderatsitzung gekommen, um das Gremium über die Möglichkeiten der Verkehrsüberwachung zu informieren.Köckritz wies darauf hin, dass sich durch gezielte und verstärkte Tempokontrollen die Zahl der Geschwindigkeitsverstöße, aber auch der Unfälle deutlich reduziert, wie die Statistiken belegen. So sterben bei zehn Fußgängern, die von Autos mit einer Geschwindigkeit von 65 Stundenkilometern angefahren werden, acht an den Folgen des Unfalls. Allerdings überleben acht von zehn Fußgängern, wenn die Autos nur 50 Stundenkilometer fahren.Zentrale Voraussetzung für mehr Verkehrssicherheit ist, dass sich jeder Verkehrsteilnehmer an die geltenden Verkehrsregeln und Anordnungen hält. Wenn diese allerdings nicht eingehalten werden, sind Kontrollen und auch Sanktionen erforderlich. Der Zweckverband setzt zur Verkehrsüberwachung die gleichen technischen Geräte wie die Polizei ein und will keine Gewinne erzielen. Alle eingenommenen Verwarn- und Bußgelder gehen an die Kommune. Für die Überwachung und die Sachbearbeitung erhebt der Zweckverband Gebühren, die sich in der Regel mit den Einnahmen decken, rechnete Köckritz vor.Den Umfang und die Prioritäten der Überwachung kann die Gemeinde festlegen. In Anbetracht der aktuellen Verkehrssituation und der permanenten Geschwindigkeitsüberschreitungen, die letztendlich auch eine Unfallgefahr darstellen, beschloss der Gemeinderat den Beitritt zum Zweckverband und damit die Einführung der Verkehrsüberwachung. Der Beginn wird noch abgestimmt.