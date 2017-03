Freizeit Hahnbach

08.03.2017

Auf die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Hahnbach und Umgebung wartet ein Programm mit bewährten und neuen Angeboten.

Beteiligung am Rosenfest

Fantasieköpfe aus Holz

Für Mitte März wünscht sich Vorsitzender Josef Moosburger Helfer bei der Pflege der Obstbäume auf dem Frohnberg-Parkplatz. Dort seien die Baumpfähle ein letztes Mal zu erneuern und auch kleinere Korrekturschnitte erforderlich. Am Samstag, 18. März, steht ab 14 Uhr im Garten der Familie Götz in der Frühlingsstraße 28 eine Baumverjüngung auf dem Programm. Am Donnerstag, 27. April, treffen sich Interessierte ab 16 Uhr bei Süß am Weiher der Familie Bauer zum Forellenessen (Teller und Besteck sind mitzubringen). In angemeldeten Fahrgemeinschaften geht am Donnerstag, 1. Juni, um 14.40 Uhr zum Hutzlhof nach Weißenberg, wo eine Führung und Präsentation geboten sind.Auch am Rosenfest im Zeughaus in Amberg am Sonntag, 11. Juni, werden die Mitglieder ab 12.30 Uhr teilnehmen. Nach Windischeschenbach in die Großgärtnerei Punzmann geht die Fahrt. Start ist am Samstag, 24. Juni, um 13 Uhr beim Rathaus in der Herbert-Falk-Straße. Noch weiter nach Norden, bis nach Usedom, entführt Ehrenmitglied und Reiseleiter Franz Erras einen bereits ausgebuchten Bus von Sonntag, 25., bis Donnerstag, 29. Juni. "Hinters Gartentürl g'schaut" heißt es am Sonntag, 9. Juli. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr bei Josef Moosburger. An diesem Sonntag werden Delegationen des Vereins ihre Rundgänge durch die angemeldeten Gärten machen, um sicher wieder vieles zu loben und auch mit Rat und Tat auf Fragen der Besitzer zu antworten.Die Schulkinder sind eingeladen, beim Ferienprogramm mitzumachen. Beginn ist am Donnerstag, 3. August, 14 Uhr, beim Siedlerbund-Stadel und in der Fischerhütte am Gemeindeweiher. Fantasieköpfe aus Holz sollen dort entstehen, Steckerlbrot und Würstl am Lagerfeuer, Kinderschminken, Spielmöglichkeiten und Lehrwanderungen um den Weiher ergänzen das Angebot. In Fahrgemeinschaften wird am Donnerstag, 21. September, um 14 Uhr nach Neumarkt gefahren, um dort die Lammsbrauerei zu besichtigen, die sich seit Jahren in einer Vorreiterrolle der Ökologie verpflichtet weiß.Der Verein wird den Erntealtar in der Pfarrkirche am Montag, 30. September, um 16 Uhr errichten. Mit dem Blumennachmittag der drei Vereine der Marktgemeinde endet das Gartenjahr am Sonntag, 19. November, ab 14.30 Uhr.