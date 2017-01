Freizeit Hahnbach

19.01.2017

5

0 19.01.2017

Eine große Überraschung gab's bei der Königsproklamation von Edelweiß Süß: Annette Meier wurde zum dritten Mal in Folge die Schützenliesl.

"Eine gelungene Sache"

Tombola gut bestückt

Schießergebnisse Die Schützengesellschaft Edelweiß Süß hat ihre neuen Würdenträger gekürt. Schützenmeister Werner Wendl gab die Ergebnisse des Königsschießens bekannt. Bei den Damen überreichte er die Kette der Schützenliesl erneut an Annette Meier (233,2-Teiler), Julia Bauer und Anja Scherer fungieren als ihre Zofen.



Die Jugendkönigscheibe sicherte sich Julius Falk (332,2-Teiler) vor Julia Moch und Niklas Steinmetz. Überrascht waren die Anwesenden, als Wendl das Ergebnis für den König verlas: Mit einem hervorragenden und in Süß noch nicht da gewesenen 6,4-Teiler erlangte Michael Bauer die Königswürden. Unter großem Applaus bekam er die Kette. Seine Ritter sind Thomas Kohl und Alexander Rösl. (ufh)

Süß. Der neue Schützenkönig heißt Sebastian Wendl, zum Jugendkönig wurde Julius Falk gekürt. Laut Schützenmeister Werner Wendl hatten sich 41 Schützen am Christbaumkugel- und Königsschießen beteiligt. Ausgeschossen wurden außerdem der Gemeindekönig und die Dreikönigscheibe.Sein Dank galt allen Aktiven des 168 Mitglieder starken Vereins für die Hilfe bei den vielen Aktivitäten wie Gauschießen, 90-jähriges Bestehen vor zwei Jahren, Anschaffung und achtwöchigem Einbau der acht elektronischen Schießstände im vergangenen Jahr. Premiere hatte der Schützenstand beim Weihnachts- und Königsschießen, das ohne die erwarteten Anfangsschwierigkeiten problemlos über die Bühne gegangen war. In der Vorwoche hatten die Edelweiß-Schützen nach über einem Jahrzehnt wieder eine Christbaumversteigerung, natürlich zugunsten der neuen Schießanlage, abgehalten. Die Veranstaltung bescherte dem Verein laut Wendl Einnahmen von über 8000 Euro.s stellvertretender Bürgermeister gratulierte nicht nur allen Preisträgern, sondern würdigte auch die sportlichen Erfolge der Edelweiß-Schützen und den Einsatz der vielen Mitglieder, die sich für die neue elektronische Schießanlage eingesetzt hatten. Martin Wild, Vorsitzender des Hahnbacher Kulturausschusses, würdigte ebenfalls Fleiß und Einsatz der Schützengesellschaft. Die neuen Stände bezeichnete er als eine "gelungene Sache und eine Bereicherung für den Schießsport in Süß". Die Feier zeige den Zusammenhalt im Verein, betonte Wild. Gauehrenschützenmeister Wolfgang Moll hob die gute Zusammenarbeit auf Gauebene hervor. Er halte die Anschaffung der elektronischen Schießstände für eine sinnvolle Sache und eine wertvolle Investition in die Jugendarbeit. Die gute Nachwuchsarbeit zeige sich darin, dass Süßer Schützen bei den deutschen Meisterschaften sind.Gauehrenschützenmeister Karl Federer erklärte die Geschichte des Schützenkönigs, die bis ins Mittelalter zurückreicht, und gratulierte ebenfalls den Würdenträgern. Geehrt wurden auch die Preisträger der anderen Wettbewerbe. Den Titel des Gemeindekönigs sicherte sich Vorjahressieger Norbert Simon, der einen 153-Teiler erreicht hatte. Die Plätze zwei und drei belegten Markus Hiltl und Johann Koch. Sehr stark umkämpft war auch die Heilig-Drei-König-Scheibe, bei der die weiteren Gewinner geräucherte Schinken in Empfang nehmen durften. Als Sieger wurde Erwin Weiß (17,2-Teiler) gekürt. Die Ränge zwei und drei belegten Julia Bauer und Werner Wendl. Schinken sicherten sich Norbert Bösl und Gerald Schüller.Auch die Tombola für die 41 Teilnehmer des Christbaumkugelschießens war sehr gut bestückt, so dass jeder Schütze einen Preis mit nach Hause nehmen konnte. Den Hauptgewinn bekam Hans Stiegler aus Süß. Nach der Königsproklamation feierten die Schützen noch den ganzen Abend.