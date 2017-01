Freizeit Hahnbach

20.01.2017

3

0 20.01.2017

(ibj) Ein voller Erfolg war die Christbaumversteigerung des SV Hahnbach im vollen Rittersaal. Bereits bei der Haussammlung in den Tagen zuvor hatten sich Bürger und Firmen der Marktgemeinde sehr großzügig gezeigt, so dass die bestens aufgelegten Versteigerer Tobias Christau, Markus Rauch und Christian Seifert im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun hatten. In frech-fröhlicher Art brachten sie die Ware an die Kundschaft.

Die fleißigen Helfer des SV sorgten vor und hinter der Bühne dafür, dass die Artikel aus allen Bereichen des Lebens und kulinarische Schmankerl wie Bauernseufzer, Kirwakücheln und Torten schnell verteilt wurden, damit ordentlich Geld in die Kasse kam. Nachdem nach vier Stunden die Warenbühne ziemlich abgeräumt war, wechselte die Christbaumspitze noch über 50 Mal den Besitzer. Vereine und Unternehmer, aber auch Privatpersonen bekamen den Zuschlag.Der gesamte Erlös aus Losverkauf, Geldspenden bei der Sammlung und Versteigerung soll für die Generalsanierung der Heizungs- und Warmwasseranlage im Sportheim verwendet werden, hieß es von offizieller Seite des Sportvereins.