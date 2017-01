Freizeit Hahnbach

26.01.2017

18

0 26.01.201718

Süß. Fast 25 Schützen legten auf die Scheibe von Erwin Weiß an und garantierten dem Schützenverein Edelweiß Süß ein volles Schützenheim. Anlässlich seines 60. Geburtstags hatte Weiß diese Trophäe gestiftet. Zehn Schuss durfte jeder Schütze abgeben, um ein optimales Blattl zu erzielen. Niemand traf an diesem Abend so gut wie die Ausnahmeschützin Julia Bauer. Sie lieferte einen 5,0-Teiler ab und sicherte sich diesen Preis vor Gerhard Bauer mit einem 53,6-Teiler und Gerald Schüller mit einem 54,3-Teiler.