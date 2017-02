Freizeit Hahnbach

Der Gemischte Chor Hahnbach unternahm bei bestem Winterwetter auf dem Erlebnisweg eine abendliche Wanderung von Süß nach Hahnbach. Dort schloss sich eine weitere Gruppe an, um gemeinsam an der Vils entlang nach Süß zurückzugehen.

Auf halbem Weg warteten die Mitglieder Rosi Jung und Fanny Wawersig bei den Fischweihern in der Saas mit einer kleinen Stärkung auf. Sie kredenzten den etwa 25 Teilnehmern Glühwein und Punsch und verschiedene süße Leckereien. In der Gastwirtschaft Rouherer in Süß gab es zum Abschluss neben Flammkuchen auch herzhafte Gerichte. Die Hahnbacher Sänger spendierten dazu Spirituosen und Südtiroler Schinken, ehe der gemütliche Abend mit einigen gemeinsam gesungenen Liedern in bester Harmonie ausklang.