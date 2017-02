Freizeit Hahnbach

01.02.2017

Mit zwölf neuen Mitgliedern startet die Jungfeuerwehr Mimbach-Mausdorf ins neue Jahr. Diese Zahl stimmt zweiten Bürgermeister Georg Götz froh.

Keine Einsätze

Rauchmelder installieren

Mimbach-Mausdorf. Er verwies auf das Engagement des Jugendbeauftragten Johann Dietrich und forderte dazu auf, die Jugendlichen in das Vereinsleben zu integrieren, um deren Interesse an und in der Wehr weiter zu fördern. Bei der Jahreshauptversammlung berichtete Vorsitzender Alfons Weidner von den Aktivitäten: So beteiligte sich die Wehr an verschiedenen gemeindlichen Anlässen wie dem Floriansamt auf dem Frohnberg und der Primiz in Hahnbach. Für die Feuerwehrkameraden wurde wieder ein Schwein geschlachtet, das beim Kameradschaftsabend als Schlachtschüssel verspeist wurde. Eine Bratwurstversteigerung folgte. Der Rest kommt nach Ostern als Schinken auf den Tisch.Kommandant Franz Wiesnet hatte keine Einsätze für die aktive Wehr zu verzeichnen. "Die notwendigen Übungen wurden aufgrund der Arbeiten am Kanal im Ortskern nur eingeschränkt vorgenommen", sagte er. Schriftführer Werner Duschanek berichtete von fünf Ausschusssitzungen und einem Mitgliederstand von 118 Leuten. Konkret handelt es sich um 54 Aktive in der Wehr, darunter zwölf Feuerwehranwärter unter 18 Jahren.Kassier Anton Kohl wies eine fehlerfreie, korrekte Kasse mit einem positiven Vereinsvermögen vor. Kreisbrandinspektor Charly Luber bezeichnete die Feuerwehr als Motor im dörflichen Vereinsleben, der allerdings nicht nur die gesellschaftlichen Interessen wahrzunehmen, sondern zuerst den Brandschutz sicherzustellen habe. Aus der Mitgliederversammlung wurde die Frage nach den Brand- und Rauchmeldern im privaten Wohnbereich gestellt.Luber gab zu verstehen, dass Ende 2017 alle privaten Haushalte geeignete Rauchmelder installiert haben müssen. Für Vermieter von Wohnräumen sei dies schon seit zwei Jahren Pflicht. Installieren müsse diese der Vermieter. Er schränkte aber ein, dass es derzeit noch kein Kontrollorgan gibt, welche das Vorhandensein dieser Rauchmelder überprüft.