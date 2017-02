Freizeit Hahnbach

Adlholz. Der Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr und die Neuwahl der Vorstandschaft für weitere zwei Jahre standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung bei der Katholischen Landjugend Adlholz. Im Namen des gesamten Vorstands zeigte sich Manuel Heindl erfreut, dass zahlreiche Mitglieder in die Gastwirtschaft Härtl in Oberschalkenbach gekommen waren.

Als Nikoläuse unterwegs

Neue Führungsriege

Schriftführer Christoph Marxer berichtete von den Aktivitäten, darunter die Beteiligung am Hahnbacher Faschingszug, die Ausrichtung eines Hutzaabends mit dem traditionellen Ausbuttern und zahlreiche Tanzproben. Das Baumaustanzen auf der Adlholzer Kirwa sowie die Beteiligung an kirchlichen Festen und die Übernahme des Nikolausdienstes im Adlholzer Gemeindeteil prägten das Jahr. Für eine Wiederwahl für weitere zwei Jahre standen die bisherigen Vorstände Verena Luber, Florian Marksteiner und Schriftführer Daniel Weiß nicht mehr zur Verfügung.Für die neue zweijährige Amtszeit besteht künftig das Vierer-Vorstandsgespann aus Stefanie Marxer, Franziska Siegler, Manuel Heindl und Michael Luber. Schriftführer ist Christoph Marxer. Florian Siegler übernimmt das Amt des Kassiers wieder für die nächsten zwei Jahre. Das neue Vorstandsgremium komplettieren die Beisitzer Klaus Meiler und Matthias Siegler. Als nächstes wird mit den Vorbereitungen zur Teilnahme am Hahnbacher Faschingszug begonnen. Die Ehrengäste, Stadtpfarrer Johannes Kiefmann, Pfarrvikar Hrudaya Kumar Madanu sowie Bürgermeister Bernhard Lindner freuten sich mit den Verantwortlichen der Landjugend über die gelungene Neuwahl.