Freizeit Hahnbach

17.03.2017

Es werden am Sonntag winterliche Gefühle aufkommen, wenn die Wasserwacht das am Dreikönigstag abgesagte Winter-Vilsschwimmen nachholt. Nach einer sehr frostigen Nacht war die Vils am 6. Januar teilweise zugefroren, so dass die Veranstaltung damals ausfallen musste.

Das erhoffte Hochwasser wird am Sonntag wohl ausbleiben, so dass sich die Schwimmer aus dem Landkreis und auch darüber hinaus um 14 Uhr an der Brücke an der Hauptstraße in die Vils stürzen werden. Ab 14.30 Uhr werden die ersten Schwimmer nach zwei Kilometer Strecke am Kickenweiher erwartet.