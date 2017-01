Freizeit Hahnbach

29.01.2017

29.01.2017

Über 20 der 32 Mitglieder waren vertreten. Insofern kann sich die Ortsgruppe Süß des Schäferhundevereins über eine gute Resonanz anlässlich ihrer Jahreshauptversammlung freuen.

Süß. Im Vereinsheim wurde zurückgeschaut, es wurden aber Weichen für 2017 gestellt. Zunächst rief Vorsitzender Horst Paulus die Neuwahlen 2016 in Erinnerung. Danach brachte Schriftführer Hans Schlossarek sowohl das Vereinsleben 2015 als auch das von 2016 kurz zur Sprache. Nach seinen Worten zählt der Verein 32 Mitglieder sowie 36 Fördervereinsmitglieder. Schlossarek verlas einige wichtige Termine für 2017, an denen entweder der gesamte Verein oder einzelne Mitglieder teilnehmen werden; darunter auch Lehrgänge in verschiedenen Kategorien. Mit Blick auf 2016 könne der Verein stolz sein auf die Körung von vier Hunden.Nächster Tagesordnungspunkt waren die Tätigkeitsberichte der Vorstandsmitglieder, beginnend mit dem von Vorsitzendem Horst Paulus, der noch einmal die erfolgreichen Prüfungen in 2016 Revue passieren ließ. Danach verkündete er voller Stolz, dass der Verein mit dem 1. Januar sein absolut jüngstes Mitglied begrüßt habe. Geredet wurde hier vom einjährigen Lucan Orcan Brooks, den seine Eltern angemeldet haben.Zuchtwartin Judith Maier blieb beim Thema Nachwuchs, doch ging es bei ihrem Bericht um die Welpen, die im Verein 2016 zur Welt kamen. Jugendwart Dennis Rösch bedauerte, dass noch immer zu wenig Jugendliche im Verein sind. Er konnte somit nur vom wiederbelebten Vereins-Zeltlager 2016 berichten, verbunden mit der Hoffnung auf mehr Beteiligung in diesem Jahr.Ein weiterer Punkt waren Ergänzungswahlen. Per Abstimmung wurden Shawn Brooks zum neuen Ausbildungswart und drei Mitglieder zur Delegiertenversammlung im Februar bestimmt. Zum Ende hin kam es noch zu einer angeregten Diskussion zu Veranstaltungen und deren Bewerkstelligung für 2017. Höhepunkte aus dem Vereinsleben werden auch heuer aktuell auf der Homepage ( www.schaeferhundeverein-suess.de) und in der Presse veröffentlicht.