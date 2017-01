50. Landkreisball in Theuern

Kultur Hahnbach

15.01.2017

132

0 15.01.2017132

Der 50. Landkreisball im Schloss Theuern erlebte sechs Prinzenpaare mit ihrem Hofstaat. Dazu kamen sportliche Garden, akrobatische Showtänze und natürlich ein erlauchtes Publikum.

Theuern. (mma) Bewährt aufgespielt wurde allen von den vier Herren der Gruppe Quarterback im liebevoll dekorierten Ballsaal. Eine Bar mit sympathischem Personal und eine Tombola rundeten den Abend perfekt ab.Dieter Streber, Präsident der Narrhalla Haselmühl-Amberg-Kümmersbruck, begrüßte im feinen Zwirn und freute sich über den guten Besuch. Der stellvertretende Landrat Franz Birkl (Poppenricht) hieß viele Kreistagsmitglieder und Kollegen willkommen - und besonders Altlandrat Armin Nentwig mit Frau Tina.Den ersten Showtanz präsentierte die Narrhalla Rot-Weiß Rieden mit ihren "gefallenen Engeln". Prinz Marco I. schien gar nicht eifersüchtig zu sein, als seine Prinzessin Julia den ersten Blumenstrauß mit Bussi von Franz Birkl überreicht bekam. Angeführt von Prinzessin Denise I. und Prinz Helmut I. zog die Narrhalla Haselmühl-Amberg-Kümmersbruck mit einem schmissigen Gardemarsch ein. Einen weiteren Auftritt hatten deren männliche Tanzwunder als Wikinger. "Auf großer Fahrt" erlebten diese offensichtlich allerhand.Der Kümmersbrucker Bürgermeister Roland Strehl nahm deren Kuss-Parade gelassen und mit Humor. Dieser Ortsverein war auch verantwortlich für die professionelle Vorbereitung und Ausrichtung des Balles, wofür ihm der Saal mit Applaus dankte und Birkl Ihrer Lieblichkeit mit Bussi und Blumenstrauß. Am weitesten angereist war die Faschingsgesellschaft ASV Michelfeld mit einem kompletten Elferrat und zehn akrobatischen Gardemädchen. Prinz Sven I. zeigte sich glücklich mit seiner Truppe und vor allem Prinzessin Nancy I. für Blumen und Bussis. Die Narrhalla Rot-Gelb Amberg zeigte vor den Augen des Prinzenpaares Anita I. und Christian II einen flotten Gardetanz. 13 durchtrainierte Mädchen und ein Tänzer begeisterten die Ballbesucher. "Back to the 90's" hieß die mitreißende, spritzige Show des Faschingskomitees Schmidmühlen. Prinz Dominik I. und Prinzessin Vanessa I. waren mit einem Hofstaat von 32 Personen erschienen.Mit aufwendigen Kostümen und bester Choreographie überraschte die Knappnesia Sulzbach-Rosenberg. "Hakuna Matata", "Mach dir keine Sorgen" präsentierten die Menschentiere aus "Mother Afrika" zum "König der Löwen" bei einer großen Oscar-Prämierung. Ein Reigen perfekt getanzter prämierter Filmmusik beendete gegen Mitternacht die Darbietungen im Hammerherrenschloss unter den Augen von Prinzessin Romina I. und Prinz Bastian I.